I.A, derive autoritarie, rapina dei dati personali…Serve Umanesimo responsabile

Gira e rigira con la scusa dell’innovazione, delle dimensioni 4,5 e 6.0, degli algoritmi tuttologi che regolano conti in banca e le speculazioni da cyber valute,sollecitazioni al riarmo con commesse obbligate pro Usa, mire infallibili dei droni guerrafondai israeliani (altra violazione nelle acque europeo di Cipro e della Nato con il rapimento degli equipaggi di Flottilla pro Gaza), lobby finanziarie trumpiane che organizzano raduni di preghiere per benedire l’arroganza a stelle e strisce, per finire in Italia dove il facciatostismo di governo in salsa tricolore affossa l’economia del BelPaese con il gioco delle tre carte dei venditori di fumo che tartassa i soliti noti senza toccare le tasche dei ricchi di sempre e della corte dei laccapiedi che li osanna e li finanzia e né tantomeno le multinazionali statunitensi del commercio elettronico o del web. Altro che “Grande fratello’’ orwelliano …L’avvocato Leonardo Pinto, con una lunga e argomentata riflessione, indica la strada dell’Umanesimo digitale per respingere i continui attacchi alla dignità dell’umanità. Servono culturale della reazione e della razionalità. Ma occorre essere preparati, rafforzare autonomia decisionale e svegliare dalle nebbie delle illusioni e dalle ipocrisia quanti spingono il carro digitale dei ‘’big data’’ che sono l’oro del terzo millennio. E l’Italia? Gli amici di Israele hanno, per fortuna lasciato il lavoro a metà, salvando per necessità con la ‘’golden power’’ una parte della memoria del BelPaese. Fino a quando?



LA DERIVA IDEOLOGICA DELLA POLITICA E L’UMANESIMO DIGITALE

Dalle macerie dei totalitarismi novecenteschi al tribalismo algoritmico della post-democrazia

IL RISVEGLIO DEGLI SPETTRI IN UN MONDO FLUIDO

Il XXI secolo si è aperto su un paradosso drammatico. Da un lato, le grandi narrazioni ideologiche che hanno insanguinato e plasmato il Novecento –il marxismo dogmatico, i totalitarismi nazionalisti, la fede cieca nel mercato autoregolato– che sembravano definitivamente tramontate sotto le macerie del Muro di Berlino e dei flussi della globalizzazione. Dall’altro, quel vuoto non è stato colmato da una stagione di razionalità e pace sociale, ma da una profonda e pericolosa deriva ideologica.

La politica contemporanea, spogliata dei suoi contenuti filosofici e dei suoi progetti a lungo termine, si è ridotta a una caricatura di se stessa. Ha abbandonato la ricerca del bene comune per consegnarsi alle logiche del sondaggismo esasperato, del marketing elettorale e di un tribalismo identitario alimentato dagli algoritmi dei social media.

Le vecchie ideologie , pur obsolete nelle loro formule economiche e sociali di fronte a un mondo interamente digitalizzato, continuano a devastare il secolo attuale sotto forma di spettri: populismi viscerali, estremismi inconcludenti, rinascite nazionaliste, fondamentalismi tecnocratici e forme di capitalismo che riducono l’essere umano a un mero aggregato di dati predittivi.



LA TECNICA SCARDINA I VECCHI DOGMI

In questo scenario, la tecnologia non è più solo uno strumento, ma l’ambiente stesso in cui l’umanità vive, pensa e si relaziona. Le macchine non sostituiscono più soltanto i muscoli dell’operaio, come accadeva nella prima rivoluzione industriale teorizzata da Marx; oggi, l’Intelligenza Artificiale e l’automazione avanzata insidiano il pensiero critico, la creatività, l’amministrazione della giustizia e la stessa autonomia decisionale dell’individuo.

Il libero arbitrio, dogma fondante del liberalismo classico, vacilla sotto la pressione di software predittivi capaci di orientare non solo i nostri consumi, ma anche le nostre scelte politiche.

Il lavoro, che l’umanesimo gentiliano o la Dottrina Sociale della Chiesa elevavano a pilastro dello spirito e della dignità umana, viene marginalizzato da criteri di pura ottimizzazione matematica ed efficienza tecnica.

OLTRE LE UTOPIE TOTALIZZANTI DEL PASSATO

Di fronte al fallimento dei vecchi miti e alla minaccia di una tecnocrazia globale che svuota le democrazie dall’interno, emerge l’urgenza di un cambio di paradigma radicale: l’umanesimo digitale.

L’umanesimo digitale non è il rifiuto della tecnica, né un ingenuo ritorno al passato. È l’atto politico e filosofico con cui la società decide di re-infondere l’etica nel cuore dell’innovazione.

Esso si pone come l’autentico superamento delle ideologie del secolo scorso perché non cerca di piegare la realtà a un’utopia totalizzante, ma si assume il compito di governare la transizione tecnologica ponendo un limite invalicabile: la macchina deve rimanere al servizio dell’uomo, e mai l’uomo essere ridotto a função della macchina.



UN NUOVO SCUDO PER LA DIGNITÀ UMANA

Questa nuova sintesi culturale è oggi l’unico baluardo possibile per la difesa dei diritti fondamentali della persona. Se nel Novecento la minaccia ai diritti umani arrivava dai totalitarismi di Stato, oggi il pericolo è più sottile, molecolare e pervasivo. Si annida nella quantificazione totale dell’esistenza, nella perdita della privacy trasformata in merce, nella discriminazione algoritmica e nella progressiva de-umanizzazione dei processi decisionali, dove la burocrazia tecnica sostituisce la responsabilità morale.

Difendere la persona nell’era digitale significa tradurre le antiche istanze di libertà e giustizia in nuovi diritti costituzionali:

– Il diritto alla disconnessione

– Il diritto all’esplicabilità degli algoritmi che ci giudicano

– La tutela dell’integrità psichica contro la manipolazione cognitiva

– La garanzia che nessuna decisione cruciale sulla vita, sulla salute o sulla libertà possa mai essere delegata esclusivamente a una macchina.

Solo riscoprendo la centralità della persona umana – fragile, complessa, non riducibile a un codice binario – la politica potrà uscire dalla sua deriva spettacolare e ritrovare la sua missione più nobile.

L’umanesimo digitale è la bussola per questo viaggio: l’alleanza necessaria tra la tecnica più avanzata e il pensiero più profondo, affinché il progresso scientifico non si traduca nella fine della libertà, ma nella sua più alta e matura realizzazione.

Leonardo Pinto

