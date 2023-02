Hyvää työtä, buon lavoro ”console” Venanzia Rizzi

La notizia, che l’architetto materano Venanzia Rizzi, da anni a Oulu in Finlandia, sia ufficialmente ”console italiano ” in quella città non può che riempirci di soddisfazione, per quanto Venanzia continua a fare per due realtà alle quali è legata. E siamo certi che continuerà a farlo. L’abbiamo incontrata l’ultima volta a Matera alla guida di una delegazione finlandese composta dal Sindaco di Oulu e dal Presidente del consiglio regionale, Palvi Laajala e Matjas Ojalehto, per un approfondimento -in vista della candidatura della città finnica a capitale europea della cultura 2026, su quanto fatto da Matera per la candidatura del 2019. Un esempio di buone pratiche, purtroppo per gran parte accantonate come hanno dimostrato le vicende della Fondazione e l’assenza di strategie dell’Amministrazione comunale. In quella occasione Venanzia Rizzi, incontrarono il Sindaco, Raffaello de Ruggieri e la Giunta. Consiglli investiti sul territorio con il senso pratico del Console Venanzia Rizzi, una delle tante professionalità che per scelta, opportunità, hanno fatto e continuano a far fortuna fuori…mentre la città continua a girare ”a vacant’, a vuoto.



LA BIOGRAFIA DI VENANZIA RIZZI

L´architetto Venanzia Rizzi nasce a Matera il 17 Marzo del 1970. Risiede ad Oulu, in Finlandia, da circa 28 anni, ossia da quando, giovane studentessa universitaria del politecnico di Torino, ha partecipato al programma Erasmus presso la facoltá di architettura di Oulu. Allora non sapeva che quella meravigliosa esperienza avrebbe totalmente cambiato la sua vita. Che avrebbe sposato un cittadino finlandese, il dottor Olli-Pekka Piira, avuto due figlie e vissuto in pianta stabile ad Oulu.

Avendo trascorso oltre metá della sua vita in Finlandia, la dottoressa Rizzi possiede certamente una profonda conoscenza sia della cultura e realtá finlandese che naturalmente del suo paese di origine con il quale non ha mai reciso il forte cordone ombellicale.

Con molto impegno e dedizione si é affermata sia come architetto e imprenditrice ma anche come membro della collettivitá finlandese. Molto ben inserita nella sfera sociale, apprezzata e rispettata ha contribuito a mantenere alto il prestigio del suo paese natale.

Oltre alla libera professione la dott.ssa Rizzi é dirigente del dipartimento di urbanistica e vice-direttore tecnico del comune di Liminka.

Oltre ad essersi affermata nel mondo professionale i suoi interessi spaziano sia nel campo culturale che sociale. Ha sempre ricoperto cariche importanti nelle diverse organizzazioni di cui fa parte, ex vice presidente della associazione Dante Alighieri di Oulu, leader di zona e past governatore del Rotary International, per citarne alcuni.



La sua attivitá a sostegno delle relazioni tra il suo paese di origine e quello di adozione dura da decenni. Il suo incessante impegno, ha portato, tra l´altro alla sottoscrizione di un gemellaggio tra la cittá di Matera ed Oulu nonché delle due rispettive regioni nel 2010.

Ha partecipato attivamente a diversi progetti tra cui uno in particolar modo impuntato sullo sviluppo del turismo tra la regione Basilicata e quella di Ostrobotnia del Nord. Un risultato notevole di questo progetto é stato l´aver creato una nuova rotta con Air Baltic per collegare Oulu a Bari via Riga.

Tantissimi sono gli accordi e le relazioni di cooperazione seguite al gemellaggio sia tra le scuole di tutti i gradi, i conservatori, e le universitá nonché gli ospedali delle due rispettive cittá. É di pochi giorni fa il progetto Erasmus che ha visto una scolaresca della scuola media materana Giovanni Pascoli presso la scuola internazionale di Oulu. La neo console ha avuto il piacere di incontrare i docenti e alcuni studenti.

Negli anni sono state davvero numerose le delegazioni finlandesi che ha guidato in Italia e viceversa per incontri di cooperazione su programmi europei, organizzando gli incontri con le autoritá istituzionali e le imprese locali e fungendo anche, qualora la situazione lo richiedesse, da interprete. La dottoressa, parla infatti fluentemente l´italiano, il finlandese e l´inglese.



La sua attivitá volta a creare ponti e proficue collaborazioni tra la Finlandia e l´Italia, sia sul piano commerciale che culturale e sociale, é sempre stata una sua grande passione che ha coltivato per puro piacere e per l´amore che la lega ad entrambi questi paesi. Siamo certi che questa ben meritata nomina a Vice Console Onorario non potrá che avere riscontri ancora piú positivi.