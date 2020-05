Per i puri della politica e degli scienziati, come l’astronomo materano Franco Vespe, che vogliono vedere tutto chiaro quando si accorgono che gli interessi economici e altri sporchi giochi vogliono stravolgere le carte in tavola, situazioni e scelte conseguenziali dalla ” Fase 2” dell’epidemia da virus a corona, sarebbero dovute essere il risultato di un percorso lineare e trasparente. Pochi contagi, tanti guariti, decessi a scadenza e conseguente monitoraggio della popolazione? E allora via alla riapertura graduale e in sicurezza delle attività produttive e anche della scuola. Questo in un Paese credibile. Ma in Italia il buon senso e la razionalità lasciano il passo alle pressioni dell’economia, ignorando i concetti di gradualità. Il comportamento a macchia di leopardo tra prove di forza, sentenze del Tar contro la regione Calabria e servizi edulcorati di pieno ritorno alla normalità a Bolzano (regione a statuto speciale come Trentino, Val d’Aosta, Sicilia e Sardegna)sono di una palese contraddizione, che mandano in bestia chiunque. Franco Vespe, novello Hulk, non è da meno e i risultati si vedono sui grafici….Il virus a corona, covid 19, è sempre in agguato. Se ne andrà con il caldo come ripete quel frescone di Donald Trump. Ne dubitiamo. La curva delle bufale continua a salire…

E veniamo ai commmenti della forza verde vespista



“Hulk distrugge, Hulk annienta! -dice Franco Vespe. Ho abbozzato per una giornata ma non posso non esplodere! Fatemi capire. Pochi giorni fa la Calabria dichiara di voler aprire perché, a detta della Governatrice (mi pare una donna molto intelligente!), ormai il contagio ha scampato l’emergenza. Il governo con ferocia inusitata ricorre alla corte costituzionale per stoppare la Santelli. Ottiene soddisfazione perchè dopo poche ore la C.C. da ragione all’ineffabile Boccia. Ieri, in sordina, in telegiornali “nascosti”, viene data la notizia che Bolzano riapre tutto! finanche parrucchieri. Si sciorinano servizi ovviamente compiacenti, ammiccanti, solidarizzanti con la super assistita provincia di Bolzano. Oggi a questa apertura viene data la massima enfasi nei massimi telegiornali della giornata con giornalisti e reporter codini che con il metro prendono in modo plateale e grottesco misure fra tavoli. Compiacenti intervistano esercenti, parrucchieri. Con lo zoom finale che riprendono avventori di un ristoranti, praticamente su tavolini ripresi in un tete a tete ante-COVID. Perchè il governo nazionale non ha fatto ricorso anche per Bolzano alla corte costituzionale ? Non mi rispondete che è una provincia autonoma che comincio a spaccare tutto! Andiamo ai dati. I decessi ormai sono ben sotto i 200 al giorno. Sono ancora troppi e stanno facendo lievitare il numero finale di decessi, Dobbiamo rivedere le stime e ritengo che arriveremo sulle 35.000 perdite. Comunque si stanno riallineando alla curva Gamma. Per gli infetti (sono sempre normalizzati) siamo ormai scesi a meno di 200 unità normalizzate e vengono anche loro rappresentati dalla funzione Gamma. Ed ora andiamo al confronto fra la Calabria e Bolzano. Bolzano 600 mila abitanti, La Calabria 2 milioni. Le due aree hanno avuto su per giù lo stesso numero di contagi, solo che Bolzano ha uno strascico molto più corposo e preoccupante della Calabria. Siamo su 20 contafgi al giorno, quando la Calabria li ha praticamente azzerati. Non ne parliamo dei morti. Vedete voi stessi che in Calabria i morti non hanno mai misurato il numero delle dita di una mano (ci sono morti frazionari…ma questo perchè abbiamo applicato una media su tre giorni!). Chi avrebbe meritato secondo voi l’apertura ? A voi l’ardua sentenza!” Risposta in premessa…