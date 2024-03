HP High Paper – Cador di Miglionico fra le migliori 200 aziende del sud Italia (Il Sole 24 Ore)

HP High Paper, azienda di Miglionico (Matera), specializzata nella produzione di carta igienica, tovaglioli, e carta casa a marchio Cador, è stata premiata tra le migliori 200 aziende del Sud Italia nella speciale classifica “Stelle del Sud” de Il Sole 24 Ore, posizionandosi tra le 12 imprese selezionate della Basilicata. “Questo risultato eccezionale -si legge in una nota- sottolinea l’impegno dell’azienda verso l’innovazione, la crescita sostenibile e il contributo allo sviluppo economico e sociale del territorio. Nel corso del triennio 2019-2022, HP High Paper ha registrato notevoli performance di crescita, ha saputo cogliere le sfide del mercato con un incremento significativo del fatturato, anche in un contesto di crisi economica mondiale e pandemica. Questa ascesa è stata accompagnata dall’aumento delle unità lavorative e dall’inaugurazione di un innovativo impianto produttivo, all’avanguardia in termini di sostenibilità energetica, automazione (industria 4.0) e impatto ambientale zero.”

Saverio Ribellino, Amministratore Unico di HP High Paper – Cador, ha commentato: “È per noi un onore essere annoverati fra le 200 Stelle del Sud de Il Sole 24 Ore. Questo riconoscimento premia il nostro impegno verso un modello di management frugale, che pone al centro la responsabilità, la sostenibilità nel business. In tempi di crisi, abbiamo continuato a investire con saggezza, generando un valore tangibile per l’azienda, i nostri dipendenti, la comunità e l’ambiente, ottimizzando le risorse e riducendo gli sprechi, favorendo al contempo la crescita e l’innovazione. Il nostro approccio si fonda sulla creazione di un valore sostenibile di cui beneficiano i clienti, gli stakeholders e le future generazioni. HP High Paper ha oltre 20 anni di storia e offre al mercato tre linee di prodotti con il Brand Cador: Carta Igienica, Carta Casa e Tovaglioli. Questa diversificazione produttiva testimonia l’impegno dell’azienda nel rispondere con efficacia e qualità alle esigenze dei consumatori, promuovendo al contempo pratiche di produzione rispettose dell’ambiente. HP High Paper rappresenta un esempio virtuoso di imprenditoria lucana e questo riconoscimento dimostra come sia possibile crescere e prosperare anche in un contesto difficile, puntando su innovazione, sostenibilità, responsabilità sociale e digitale.”