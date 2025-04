“House of Lucano”: lo speakeasy brandizzato Lucano 1894 a Matera

Lo spirito libero di Lucano ha “trovato casa”. Nel cuore della Città dei Sassi, è stato inaugurato ufficialmente ‘House of Lucano’, lo speakeasy permanente che animerà le notti di Area 8, uno dei cocktail bar più iconici e sperimentali di tutto il sud Italia. Un luogo segreto, dal fascino rétro e dalla personalità esuberante, ispirato agli anni ’70 e ’80 e interamente brandizzato Lucano 1894. Un tuffo nell’immaginario pop e psichedelico di quel periodo – con tanto di richiami in stile Austin Powers – pensato per celebrare la mixology, la convivialità e il gusto che evolve in un’atmosfera Space Age. L’inaugurazione ha rappresentato una vera e propria presentazione ufficiale alla bartender community italiana: un momento per accendere i riflettori sulla ‘House of Lucano’ e condividere, con chi ha sempre creduto nel brand, un nuovo capitolo del suo racconto. In occasione del lancio di “House of Lucano” è stato ideato un programma di tre giorni per celebrare il territorio Lucano e le sue tradizioni: iniziato con un tour guidato del Museo Essenza Lucano per scoprire le radici del brand, è proseguito con un’esplorazione dei Sassi e terminato con la serata presso Area 8. L’evento di lancio, infatti, si è svolto nella serata del 17 aprile e ha visto la partecipazione di bartender d’eccezione, provenienti dal panorama mixology internazionale. Nella serata inaugurale, dietro il bancone, in una staffetta goliardica e spettacolare, si sono alternati: Ansony Murcia e Matteo Rosini – Piano 35, Torino; Vittorio Rosso – La Reserve, Torino; Lucio D’Orsi – Dry Martini, Sorrento; Edris Al Malat – Dry Milano; Alberto Corvi – Casa Tobago, Milano; Edoardo Sandri – Atrium Bar (Four Seasons), Firenze. Oltre all’atmosfera inconfondibile e allo stile Space Age, l’esperienza ‘House of Lucano’ passerà anche dalla sua drink list: una carta interamente costruita attorno ai prodotti del Gruppo, ideata dai bartender di Area 8, con ricette ispirate ai cocktail anni ’70, serviti in bicchieri originali di quegli anni e accompagnati da garnish iconiche. Solo per citarne alcuni: Lucano Sunrise: Amaro Lucano, succo d’arancia, sherbet al limone, float di Amaro Lucano Anniversario e Blu Lagoon: Giass Gin London Dry, cordiale al sale marino e acqua tonica.” “House of Lucano non sarà solo un locale, ma un’esperienza per tutti coloro che verranno a Matera: proporrà una drink list esclusiva a base dei prodotti del Gruppo e ospiterà diversi eventi speciali, firmati Lucano, pensati per unire creatività, intrattenimento e spirito di condivisione con chi ha creduto nel nostro progetto con stile.” – Sostiene Letizia Vena, proprietaria e Senior Brand Manager del Gruppo Lucano 1894. “Con Area 8 e poi con House of Lucano abbiamo voluto creare uno spazio in cui la nostra identità potesse incontrare la scena mixology nazionale, in un dialogo autentico con chi, negli anni, ha creduto nel nostro stile” – Commenta Mikaela Bandini, Founder di Area 8 – “Non è solo un bar. È una dichiarazione di spirito.”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.