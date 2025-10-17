“Ho commesso l’errore di fidarmi di persone sbagliate…ma non accettiamo lezioni da questa maggioranza raccogliticcia.

Ieri era assente alla seduta consiliare, Roberto Cifarelli, ma non fa mancare un suo intervento in merito all’esito e alle critiche piovute da esponenti della maggioranza e sulla situazione politica che si è venuta a creare al Comune di Matera.

“Non accettiamo lezioni da chi ha trasformato l’amministrazione in un terreno di gestione padronale, dove prevale la logica dell’interesse personale e dell’opacità sugli obiettivi di governo.” Esordisce Cifarelli e aggiunge “Rigettiamo con forza la propaganda messa in campo da improvvisati responsabili del bene comune che tentano di screditare il ruolo e la funzione delle minoranze in consiglio comunale e nel frattempo generano caciara politica nel tentativo di distogliere l’opinione pubblica dalle pratiche messe in campo dal sindaco Nicoletti pur di garantirsi una maggioranza che le elezioni non gli hanno consegnato.

L’elezione del Presidente del Consiglio comunale mette in evidenza, una volta di più, che tutto il lavorìo impolitico messo in campo dal sindaco Nicoletti sbatte puntualmente contro l’evidenza dei fatti.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un’amministrazione senza visione, che vive di equilibrismi, di accordi fragili e di accomodamenti che non restituiscono alcuna prospettiva di stabilità o di credibilità alla città.” Cifarelli, quindi, stigmatizza che “La fuoriuscita dall’aula consiliare non è un episodio marginale: è un atto politico che dimostra come questa presunta maggioranza continui a balbettare, preoccupata soltanto di chiudere la partita dei posizionamenti e delle convenienze personali, invece di affrontare i veri problemi della città.” Perchè, avverte “Non è importante il numero, né l’inseguimento di una sempre più cospicua maggioranza numerica — ancora in corso da parte del sindaco Nicoletti ” che non “potrà rendere solida una compagine che resta raccogliticcia sul piano politico, destinata prima o poi a mostrarsi per ciò che realmente è.” Mentre, prosegue “Matera attende risposte vere. E invece continua ad assistere a teatrini indecorosi, ad atti di arroganza politica e a miseri compromessi che nulla hanno a che vedere con il bene comune e i nodi — inevitabilmente — verranno al pettine.” Cifarelli, opera anche una sorta di autocritica e scrive “A chi pensa di ricostruirsi la propria verginità politica criticando gli altri, rispondo con sincerità: sì, ho commesso l’errore di fidarmi, di lasciarmi accompagnare da persone sbagliate lungo un percorso politico.

Ma una cosa deve essere chiara: un progetto politico è cosa ben diversa dagli obiettivi personali di chi vive la politica come occasione di rivalsa o di convenienza.

E soprattutto, quel progetto politico è ancora vivo, si sta radicando nei valori, nelle idee e nella volontà di costruire per Matera ed in Basilicata una prospettiva diversa, libera, trasparente e condivisa.

La parola, oggi, è “pazienza”.

Perché la politica, alla fine, restituisce sempre a ciascuno ciò che ha fatto.

E Matera, ne siamo certi, saprà distinguere tra chi lavora per sé e chi lavora per la città.”

