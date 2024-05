Help! Fate presto. La ”baracca” dei graffiti di Campo 65 va in malora.

Non è la prima volta che raccogliamo le richieste di aiuto di Domenico Bolognese, per quel santuario della memoria, che è Campo 65 dove internati e profughi si avvicenderanno fino all’immediato dopoguerra. Appelli in campagna elettorali per le comunali, con i sopralluoghi dell’Università di Bari e durante escursioni e raduni. Ma finora siamo alla speranza che il degrado e i segni del tempo non avanzino. Ed è così per la baracca dei graffiti degli uomini che vissero e lasciarono tracce del loro passaggio su quelle mura. Tutto questo mentre parenti di internati, dall’altro capo del mondo, fanno tappa a Campo 65. Sarà il caso di aprire una sottoscrizione on line o in piazza. Proposta da non sottovalutare, in attesa che Enti Locali e privati intervengano.

DALLA PAGINA FB DI CAMPO 65

Brian e Shirley al Campo 65 per onorare la memoria del padre di Jeff dalla Nuova Zelanda passando dal Sud Africa 🥰🥰🥰

La comunità di patrimonio internazionale accoglie altre storie e amici provenienti dai 4 angoli della terra.

Tutto questo mentre la baracca più “preziosa”, quella che conserva segni e graffiti, sta iniziando a dare i primi segni di cedimento.

BISOGNA SBRIGARSI, NON C’E’ PIU’ TEMPO !!!

Brian e Shirley sono stati immortalati dalla fotografa Laura Squicciarini