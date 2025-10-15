Hashish nel cassonetto della serranda arresto della Polizia a Marconia

Il nascondiglio della sostanza stupefacente era buono, all’interno del cassonetto della serranda, ma a tradire un cittadino egiziano di 40 anni, è stato il forte odore di hashish che ha colpito gli agenti della Polizia di Stato. E così, lo scorso 4 ottobre,l’ospite di un Centro di accoglienza straordinaria (C.A.S) è stato arrestato dopo una perquisizione che ha portato al rinvenimento di due panetti di droga del peso complessivo di 200 grammi. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



COMUNICATO STAMPA

Marconia di Pisticci: tratto in arresto dalla Polizia di Stato un cittadino egiziano ospite di un C.A.S. per possesso di un consistente quantitativo di droga destinato allo spaccio.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre gli agenti del Commissariato di Pisticci effettuavano un servizio di Polizia Giudiziaria presso un Centro di Accoglienza Straordinaria, sito a Marconia.

I poliziotti, nel corso dell’ attività, avvertivano, all’interno di una stanza in uso esclusivo ad un 40enne egiziano, un forte odore, riconducibile alla presenza di sostanza stupefacente, recuperando, nel cassonetto della serranda, nr. 2 panetti, avvolti in una busta di plastica, del peso di circa 200 grammi.

L’analisi speditiva, effettuata da personale del Posto di Polizia Scientifica del Commissariato, confermava trattarsi di Hashish.

Pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto in quanto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno, associato alla casa circondariale di Matera.