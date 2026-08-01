Hace calor…Fa caldo e a Barcellona indicano dove rinfrescarsi. E Matera ?

Un post, una esperienza da passaparola, con riscontri di cui far tesoro del fotografo materano Gaetano Plasmati oltre le ramblas di Barcellona,la Sagrada Famila e i luoghi e gli edifici di Gaudi, dove le temperature sono bollenti come in Italia e a Matera. Così musei, biblioteche e scuole, parchi sono i rifugi climatici gratuiti che la città catalana (ma è prassi un po’ in tutte le città spagnole) ha attivato per turisti e cittadini. E Matera? Qui si ”sckatta” e ci si arrangia sotto i portici di piazza Vittorio, negli ipogei del palombaro lungo, in una cantina, in una chiesa rupestre o in chiesa. Naturalmente tanto fai da te. E né poteva essere diversamente senza cultura d’impresa e con gli improduttivi tavoli cittadini del turismo si resta al palo. Anzi si fanno tanti passi indietro. Ricordiamo un incontro di tre anni al Mulino Alvino fatto da esperti della Luiss sugli scenari del turismo con i cambiamenti climatici. I relatori,giovani e ferratissimi, avevano indicato anche le potenzialità di Matera con il sistema ipogeo diffuso, ideale per accogliere anche categorie di turisti fragili. C’erano anche amministratori locali e operatori turistici disponibili a lavorare in prospettiva. Il risultato? Zero e porto zero. A Matera si ‘sckatta’ di caldo…





I SUGGERIMENTI DI GAETANO PLASMATI

#Barcellona e i rifugi climatici.

#Matera assenza di strategia turistica.

Barcellona ha trasformato biblioteche, musei, scuole, centri civici e parchi in una rete di rifugi climatici: luoghi accessibili dove trovare ombra, acqua pubblica e ambienti refrigerati durante le ondate di calore. A questi si affiancano presìdi sanitari, punti di distribuzione dell’acqua e, nei periodi più critici, aree temporanee climatizzate. Il piano prevede inoltre un’accoglienza dedicata nelle stazioni e nei luoghi a maggiore afflusso turistico, per offrire assistenza, informazioni e protezione alle persone più vulnerabili e ai visitatori durante gli episodi di caldo estremo.

Matera, si salvi chi può. 💥

