Nei giorni scorsi la pulizia da masserizie e rifiuti all’interno del vecchio fabbricato di via Cererie, al Rione Piccianello, che dovrà essere demolito per realizzare la nuova mensa e un centro di aggregazione sociale, dedicata a don Giovanni Mele, il parroco della Chiesa di Maria Santissima dell’Annunziata scomparso nel 2004.

E oggi, lunedì 20 dicembre, la comparsa del cartello di cantiere che annuncia l’avvio dei lavori. A breve, a quanto pare. Nel frattempo è possibile ammirare le foto dell’opera e leggere i riferimenti di quanti ne cureranno l’esecuzione. Attendiamo, come si diceva un tempo, il primo colpo di piccone, o come si dice oggi l’incedere delle benne dei mezzi movimento terra.

UN DONO DELLA FONDAZIONE “EGIDIO TAMBURRINO”

Al via i lavori di demolizione del rudere di via Cererie dove sarà realizzata la nuova “Mensa Don Giovanni Mele”. Ad annunciarlo, è l’avvocato Massimiliano Miglio, portavoce della Fondazione Egidio Tamburrino.

“Vedrà presto la luce una delle più importanti opere edilizie di Matera, che andrà a beneficio delle persone più bisognose. L’edificio è un dono della Fondazione Egidio Tamburrino, presieduta dall’imprenditore materano Francesco Tamburrino, in favore dell’Associazione Don Giovanni Mele. È solo la prima di una lunga serie di attività benefiche che saranno poste in essere dalla Fondazione con dedizione e costanza in memoria del compianto Egidio Tamburrino. Seguiranno in tempi brevi anche i lavori di costruzione che si concluderanno nella prossima primavera”