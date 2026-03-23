Ha vinto la democrazia. NO a chi vuole comandare, invece di governare sottostando alla legge. Rispetto della Costituzione.

L’avevamo già scritto questa mattina che comunque fosse andato l’esito, la grande partecipazione popolare al voto era già una grande e bella notizia per la nostra democrazia. E abbiamo detto che speravamo ciò si trattasse di “una sana reazione di autodifesa in soccorso a quella polizza di assicurazione democratica che è la nostra Costituzione”. Avevamo visto bene. E abbiamo avuto conforto anche per il nostro ottimismo rispetto all’esito di questa difficile battaglia in difesa della Costituzione da un attacco insidioso. Dunque nel momento del bisogno -come speravamo- emerge quello zoccolo duro che scende in campo in difesa di quello che è il bene più prezioso della nostra democrazia: la sua Carta fondamentale. Quello che bisogna continuare a chiedere ora è che sia applicata in tutte le sue parti, e smetterla di provare a manipolarla. A partire dall’articolo 11 (L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.) considerato che si prova in tutti i modi di trascinarci in una guerra voluta da Stati avventurieri come gli USA e Israele. Ma anche rispettando e rafforzando il funzionamento autonomo dei tre pilastri su cui si fonda la nostra democrazia: potere esecutivo, potere legislativo e potere giudiziario. Senza che il primo continui a manovrare per prendere il sopravvento con leggi come questa battuta dai cittadini e come quelle che si preannunciano: legge elettorale e premierato. Questo risultato c’è da sperare che sia un elemento di riflessione per tutti, specie per quelle forze che si richiamano di più alla Resistenza e ai valori della Costituzione, affinché si strutturino in modo da essere credibili e coerenti. E’ questo l’unico modo per riacquistare la fiducia di un ampio pezzo di elettorato che rifugge dalle urne in occasione delle tornate parlamentari, regionali e comunali….ma che c’è ed è attento. In attesa di poter ritrovare forze politiche che lo possa rappresentare. Anche la discesa in campo -cosa che non accadeva da tanto tempo- di larga parte del mondo della cultura, del cinema e dello spettacolo è stato il segnale della percezione di un pericolo grave per la democrazia. Ma non si illudano le forze politiche dell’opposizione di trarne un automatico beneficio a prescindere. Ciò non avverrà se non capiranno che devono cambiare ed aggiornare teoria e prassi sintonizzandole a questo sentiment di fondo della società progressista. Se mancheranno l’appuntamento, faranno un danno a se stesse e poi al Paese. Vedremo se la lezione sarà servita.

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