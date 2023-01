Guida alla lettura delle etichette alimentari…online con Murgia Enjoy

L’associazione Murgia Enjoy propone un incontro in videoconferenza per imparare a leggere le etichette alimentari che rappresentano lo strumento più immediato per sapere di cosa ci stiamo nutrendo. Grazie alla disponibilità della, biologa nutrizionista con studio a Sannicandro di Bari e a Bitonto, i partecipanti all’incontro online impareranno a comprendere il significato di ogni informazione che la normativa in materia prevede presente sulle etichette dei cibi.La denominazione dell’alimento, gli ingredienti contenuti e quelli che possono provocare allergie o intolleranze, la quantità degli ingredienti e il peso netto, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni di conservazione e le istruzioni d’uso, i riferimenti del produttore e del distributore, il paese d’origine quando previsto, il grado alcolico se presente e la dichiarazione nutrizionale sono tutte informazioni che per legge devono essere presenti ma che, molto spesso, non sappiamo decifrare. Imparare a leggere la “carta d’identità” di un alimento permette di fare scelte sane e consapevoli a vantaggio della nostra alimentazione.Un’occasione, inoltre, per i soci per rivedersi poiché, a causa delle precarie condizioni meteorologiche, non è possibile pianificare nuove iniziative escursionistico-culturali.L’incontro online, aperto a tutti, si terràcirca; per partecipare è necessario inviare una richiesta tramite messaggio whatsapp al n.3283130450.Link evento Facebook: https://fb.me/e/2IiC6c8mS