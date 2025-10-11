Guerra in Ucraina…alla fine l’Europa si ritroverà in ginocchio

A dirlo Alessandro Orsini nel libro ” Casa Bianca Italia. La corruzione dell’informazione in uno stato satellite” (edizioni Paperfist), nel quale ribadisce a tutto tondo, con obiettività la scomoda verità di quali siano le responsabilità delle parti, a cominciare dalla Nato, dalla Caduta del Muro di Berlino alle trattative tra Usa e l’ex Urss di Gorbacev e ruolo dell’Unione Europea in quelle che saranno le premesse per il graduale sfondamento a Est fino alla guerra in corso in Ucraina. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Altro che annunci ottimistici del presidente statunitense Donald Trump, indicato dalla claque di parte per un premio Nobel sul cessate il fuoco a Gaza tutto da concretizzare, attribuito giustamente alla venezuelana a Maria Corina Machado. Ma restiamo a quanto sta accadendo a Kiev che ha richiesto fornitura di armi e che Nato, Usa ed Europa non facciano mancare il proprio appoggio. Ci mancherebbe, con un quadro di riferimento senza percorsi di pace e con una richiesta di riarmo dell’Unione europea per un investimento futuro da 700 miliardi di euro e con ”committente e fornitore” obbligato. Unione Europea, e la presidente della Commissione Ursula Von Der Lyen, continua a impegnarsi su questo fronte tra non poche perplessità degli Stati che già hanno dovuto digerire l’aumento del 15 per cento dei dazi sulle merci ( + 100 per cento sulla pasta dal 2026 per l’Italia) senza alcuna trattativa. E allora? Gli Stati Uniti, abituati a tenere le guerre fuori dai propri confini, secondo Umberto Orsini, professore associato di sociologia generale e di Spociology of terrorism and poliical violence nel Dipartimento di Scienze politiche della Luiss dove ha fondato l’Osservatorio per la sicurezza internazionale (2016-2022) indica a pagina 2022 delle sue ”previsioni sulla guerra alla prova dei fatti’. Eccole.



1) ”Per ogni proiettile della Nato che l’Ucraina lancerà contro la Russia, la Russia lancerà dieci proiettili contro l’Ucraina ( così è stato)

2) ” La guerra finirà con la sconfitta e lo smembramento dell’Ucraina che perderà i suoi territori più ricchi e strategici ( così è stato)

3)” Per ogni passo avanti l’Ucraina farà due passi indietro ( così è stato)

4) ”L’Ucraina non entrerà nella Nato ( così è stato)

5) ” La guerra si ‘sirianizzerà’ e durerà a lungo (così è stato)

6) ”La Russia non rimarrà isolata a livello internazionale e godrà dell’appoggio della Cina (così è stato)

7) ” Se l’Ucraina continuerà a bombardare Belgorod dell’Oblast di Kahrkiv, Putin invaderà Karkiv per creare una zona cuscinetto (così è stato)

8) ”La rivolta di Prighozin rafforzerà Putin anzicchè indebolirlo (così è stato)

9) ” La guerra in Ucrai aumenterà i consensi popolari per Putin anzicchè ridurli ( così è stato)

10) ”Alla fine gli Stati Uniti abbandoneranno l’Ucraina e l’Europa si ritroverà in ginocchio (così è). Il resto lo leggerete nel libro o seguendo le cronache e i reportages ( cercate di approfondire, diversificando le fonti) contrassegnato da attacchi, attentati, morti di persone civili, bambini in una prova di forza dove l’Unione Europa attende, in ginocchio e senza alcuna mediazione di pace, che quella tragedia finisca prima o poi. Mettendo da parte, per ora, quel che sarà nei Paesi degli ”Stati Uniti” d’ Europa…