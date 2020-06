“L’ennesimo guasto sulla linea ferroviaria Potenza-Battipaglia, peraltro alla vigilia di un programma straordinario di manutenzione, conferma i limiti strutturali della più importante infrastruttura su ferro della nostra regione” (http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=bd031378ad8b2710VgnVCM1000008916f90aRCRD&vgnextchannel=fec4b8a1d1eba510VgnVCM1000008916f90aRCRD).

Lo ha detto stamane il segretario generale della Cisl Basilicata Enrico Gambardella commentando la notizia del guasto nella prima mattinata di oggi sulla linea Potenza-Battipaglia causato, a quanto risulta dai primi accertamenti, dalla caduta della linea aerea nei pressi di Picerno.

“È di tutta evidenza – ha aggiunto Gambardella – che un’opera di ingegneria concepita nell’800 non è più compatibile con gli standard tecnologici e di sicurezza del materiale rotabile di ultima generazione. In tal senso, i programmi di manutenzione, pur necessari, non appaiono sufficienti a garantire un servizio di trasporto ferroviario adeguato ai tempi e affidabile.”

“Il dibattito sul piano di rilancio del paese –ha concluso il segretario della Cisl– non può dunque prescindere da un vasto e radicale piano di infrastrutturazione delle regioni meridionali e della Basilicata in particolare che rischia, senza adeguati investimenti, il totale l’isolamento dalle grandi direttrici di traffico nazionali”.