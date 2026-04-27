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Guasto rete idrica, possibili disservizi per zona Matera centro e aree limitrofe

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Il Comune di Matera informa la cittadinanza che “Acquedotto Lucano ha comunicato, nella giornata odierna, il verificarsi di un guasto improvviso alla rete idrica. A causa di tale inconveniente, pertanto, come specifica la nota pervenuta da Acquedotto Lucano, l’erogazione dell’acqua potrà subire disservizi, con fenomeni di bassa pressione o temporanea sospensione, in particolare nella zona centro della città di Matera e nelle aree limitrofe. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a un uso responsabile della risorsa idrica fino al completo ripristino del servizio.”

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
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