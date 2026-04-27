Guasto rete idrica, possibili disservizi per zona Matera centro e aree limitrofe

Il Comune di Matera informa la cittadinanza che “Acquedotto Lucano ha comunicato, nella giornata odierna, il verificarsi di un guasto improvviso alla rete idrica. A causa di tale inconveniente, pertanto, come specifica la nota pervenuta da Acquedotto Lucano, l’erogazione dell’acqua potrà subire disservizi, con fenomeni di bassa pressione o temporanea sospensione, in particolare nella zona centro della città di Matera e nelle aree limitrofe. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a un uso responsabile della risorsa idrica fino al completo ripristino del servizio.”

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