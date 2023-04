Guardia finanza sequestra 20 kd droga nel Metapontino

Non capita tutti i giorni di togliere da mercato 20 chilogrammi di droga. Merito delle fiamme gialle e in particolare dell’attività di prevenzione e contrasto nel Metapontino. Così con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi la compagnia della guardia di finanza di Policoro (Matera) ha arrestato una persona del luogo e sequestrato 20 chilogrammi di sostanza stupefacenti ( 15 chili di eroina e 5 di marijuana) per un valore complessivo di 600.000 euro. L’uomo che aveva tentato di forzare un post di blocco, cercando di investire i militari, si era liberato di un borsone contenente 20 panetti di eroina purissima. Raggiunto presso la sua abitazione e con l’ ausilio di unità cinofile i finanzieri hanno sequestrato altri 5 kg di eroina già tagliata, 5 chili di marijuana confezionata e materiale per il confezionamento. Sequestrato nell’autovettura anche uno sfollagente telescopico in acciaio, paragonabile a un’arma bianca. La posizione dell’uomo è all’esame dell’autorità giudiziaria. L’ operazione delle fiamme gialle ha permesso di sottrarre allo spaccio la sostanza stupefacente sufficiente a confezionare almeno 135.000 dosi di eroina e 10.000 dosi di marijuana.