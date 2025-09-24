mercoledì, 24 Settembre , 2025
Guard rails danneggiati lungo la SS7 si provveda

Non è la prima volta che ce ne occupiamo,https://giornalemio.it/cronaca/ma-la-vecchia-via-appia-abbisogna-di-sicurezza/, ma finora non si è mosso nulla per mettere in sicurezza, a Matera, il tratto urbano della vecchia via Appia da contrada La Vaglia all’incrocio di via San Vito per la sostituzione dei guard rails danneggiati dai ricorrenti incidenti stradali causati soprattutto da mezzi pesanti. L’approssimarsi del tempo impone che si provveda per mettere in sicurezza l’arteria, sostituendo i tratti di barriere metalliche di sicurezza (molte prive di tacche rifrangenti) per contenere gli effetti di eventuali incidenti. La strada, ricordiamo, sarebbe dovuta essere utilizzata solo il traffico urbano leggero. Ma negli anni , e nonostante il susseguirsi di varie amministrazioni comunali, non è stato tirato fuori un progetto per creare una alternativa al traffico pesante. Trenta anni l’ipotesi della ”bretella” dell’itinerario bradanico salentino. E tale è rimasta.

