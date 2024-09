Guard rails danneggiati anche in via Gravina

Le rampe di accesso sono dell’Anas, visto il collegamento con la Ss 7 ” Ferrandina- Matera” e lo stato di degrado di quelle barriere sicurezza in metallo conferma che occorre intervenire, sostituendole con le nuove, come segnalato per la ex ss 7 ”Appia”. Del resto l’incrocio con via Gravina conferma la necessità di intervenire https://giornalemio.it/cronaca/ma-la-vecchia-via-appia-abbisogna-di-sicurezza/. Quando? Se le ”barriere” di sicurezza sono in magazzino i tempi dovrebbero essere ridotti. Ma se non ce ne sono si dovrà attendere gara di appalto e copertura finanziaria…