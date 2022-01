Dopo l’apprezzato articolo di Giuseppe Caserta (https://giornalemio.it/cultura/per-la-toponomastica-stradale-a-matera-consiglieri-non-dimenticate-michele-guanti/) con cui invitava i consiglieri comunali di Matera a non dimenticare di inserire tra le personalità da tenere presente nella intitolazione stradale il compianto Michele Guanti, c’è stato l’intervento della figlia Maria Grazia raccolto sempre su Giornalemio.it da Franco Martina (https://giornalemio.it/politica/strada-a-ricordo-di-michele-guanti-il-ricordo-di-maria-grazia/).

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo a seguire un ulteriore contributo, sul prezioso lavoro in favore della Città dei Sassi di Michele Guanti, da parte di PierGiorgio Corazza che, oltre a manifestare la propria felicità per questo dibattito teso a favorire un riconoscimento nella toponomastica cittadina, ricorda come una delle realizzazioni più importanti di Guanti nelle vesti di Presidente della Provincia, fu -nel 1963- l’Istituto Tecnico Agrario di Matera.

Ma dice Corazza: “Michele Guanti non fece solo una scuola, ma acquistò una azienda agricola di 130 ettari alle porte di Matera in cui inserì l’Istituto Tecnico Agrario, creando così una scuola-azienda agricola.”

Per quanto riguarda le date, in realtà Guanti ricopri l’incarico di Presidente della Provincia di Matera dal 1956 al 1960 una prima volta e poi ancora dal 1976 al 1980. Mentre dal 1963 al 1972 fu senatore della Repubblica. Ma è certi che fu lui che l’Istituto Tecnico Agrario, come ricordato da Corazza, oltre che il Liceo Scientifico, l’Istituto Tecnico per Geometri e fece acquisire il palazzo Malvinni Malvezzi.

Ma ecco la nota integrale del nostro lettore che, se non sbagliamo fu l’ingegnere che -insieme all’arch. Vincenzo Baldoni- progettò il plesso scolastico nel 1962 :

“Caro Direttore

Sono felice della iniziativa di destinare una strada a Michele Guanti.

Vorrei ricordare una cosa molto importante fatta da Michele Guanti come presidente della Provincia : l’Istituto Tecnico Agrario di Matera nato nel 1963.

Erano gli anni della riforma agraria e della trasformazione della agricoltura, protagonista (allora) della economia di Matera con un alto numero di occupati.

Michele Guanti non fece solo una scuola, ma acquistò una azienda agricola di 130 ettari alle porte di Matera in cui inserì l’Istituto Tecnico Agrario, creando così una scuola-azienda agricola.

Che fu anche un centro di assistenza tecnica alle aziende per affiancare le trasformazioni agrarie in atto.

Bandì il concorso nazionale per la progettazione della scuola, e fornì le migliori attrezzature tecniche e didattiche alla scuola-azienda agricola.”

PierGiorgio Corazza

