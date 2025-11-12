Gruppo promotore appello per Matera 2026: nell’ordine del giorno inserire i principi etici e il metodo

“Nel ringraziare il Sindaco e il Consiglio comunale per aver convocato il 10 novembre scorso, la seduta straordinaria su Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, le associazioni promotrici, insieme alle 64 firmatarie dell’appello per Matera 2026, pur considerando l’occasione di confronto pubblico tanto significativa per il futuro della città, sottolineano che i principi etici e i valori a cui fa riferimento l’appello stesso, non sono stati inclusi nell’ordine del giorno e nella presentazione istituzionale del dossier che ha preceduto gli interventi delle diverse associazioni.” E’ la netta presa di posizione che viene esplicitata in una nota con cui “Ribadendone l’importanza, affermano invece, con profonda convinzione, che la Città di Matera, per il ruolo che svolge e per la storia che la caratterizza, possa rafforzare il suo posizionamento internazionale proprio come Città portatrice di pace e di dialogo, solo se ne abbraccia i valori e i principi universali in modo concreto, contestualizzando il suo ruolo nel periodo storico che stiamo attraversando, al fine di poter aprire un lungo e prezioso Laboratorio di Democrazia nel Mediterraneo. Così come già anticipato nell’appello, chiedono oggi che scelte etiche guidino la costruzione dell’intero percorso e che, quindi, i partenariati di cooperazione internazionale escludano enti o istituzioni che collaborano con governi responsabili della violazione dei diritti umani, nonché soggetti che sostengono pubblicamente tali politiche. Con la volontà di fare chiarezza e condividere la volontà di collaborare dialogando in modo costruttivo, in merito alle dichiarazioni del Sindaco a chiusura del Consiglio Comunale, precisano che l’appello non è contro tutti gli artisti israeliani o il popolo isrealiano, come da lui riportato, ma, invece, è proprio a supporto degli artisti che si sono schierati e operano contro i crimini voluti e perpetrati dal governo israeliano e che si fanno loro stessi creatori di ponti e di dialogo.

Credono che, in sintonia con il sentire e la sensibilità della comunità materana, nelle scelte artistiche, organizzative si possa dare sostegno alle voci indipendenti privilegiando artisti, accademici e operatori culturali che promuovono verità, pace, libertà e giustizia nel Mediterraneo e nel Mondo. Ultimo, non per importanza, chiedono che, per la fase di co-programmazione presentata a più voci dai rappresentanti Istituzionali presenti alla seduta straordinaria del consiglio comunale, si adotti un riferimento normativo univoco che ha voce nell’art.55 dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e che, da solo, individua gli strumenti normativi e le linee guida delle azioni per rafforzare la partecipazione civica, l’inclusione, il valore pubblico e la governance collaborativa della comunità culturale cittadina. L’obiettivo è lavorare insieme in un clima armonico e generativo valorizzando persone e percorsi di condivisione.”

La discrasia del dibattito andato in scena durante il Consiglio comunale aperto alla cittadinanza su Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 (titolo che la città dei Sassi condividerà con Tétouan, in Marocco) di lunedì scorso in cui si è “parlato principalmente di budget e bilanci” e sulla opportunità che “il titolo di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo non prescinda dalla situazione politica che sta attraversando oggi il Mediterraneo” è stato già evidenziato a caldo con l’intervento in quella sede effettuato da Vanessa Vizziello, portavoce del gruppo promotore dell’appello – firmato da 69 organizzazioni della società civile. Intervento che è possibile ascoltare a questo link: https://www.facebook.com/reel/1207610724581186 con cui si e chiesto che Matera 2026 diventi uno spazio autentico di dialogo per la pace, i diritti umani, la libertà e la verità. Con l’invito rivolto all’amministrazione guidata da Antonio Nicoletti: “che non vengano coinvolti nel programma artisti e rappresentanti istituzionali di Israele che sostengono l’operato di un governo che, in questo momento storico, si sta macchiando di genocidio e di occupazione di territori palestinesi. Allo stesso tempo, chiediamo di dare spazio ad artisti e promotori di dialogo e di ponti tra questi popoli. Il 2026 deve incarnare valori come la pace, il rispetto tra gli esseri umani e il riconoscimento dei diritti dei popoli, gli uni con gli altri”.

Un punto che in quella sede il primo cittadino non è sembrato aver colto nel senso con cui sono state pronunciate, da qui la sottolineatura della ulteriore nota odierna. Nicoletti aveva infatti detto: “La pace è il tema fondamentale. Non solo oggi e non solo nel Mediterraneo.

I valori che chiedete sono al centro del progetto. Attenzione, però, alle parole ostili, perché quando ascolto ‘no agli artisti israeliani’, preferisco rifletterci. La pace si costruisce in due modi, con le armi o con la diplomazia. Io sono sempre per la diplomazia. Nel nostro caso, è la cultura che dovrà guidare temi così delicati e importanti, quindi, i valori di cui parlate saranno centrali ma trattati con la cura che necessitano“.