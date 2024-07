Grumento Nova: XXII edizione di Teatri di Pietra

Il Teatro Romano dell’area archeologica di Grumento Nova sarà la location della ventiduesima edizione della rassegna Teatri di Pietra promossa dal Comune di Grumento Nova, dall’Associazione Pa.Ga. Scenamediterraneo Potenza dalla Regione Basilicata, dal Parco Archeologico della Val d’Agri e dalla Rete dei Musei della Basilicata. La kermesse da anni vede nel centro della Val d’Agri il comune pilota di una manifestazione che racchiude storia, cultura, teatro e paesaggio con il dichiarato intento di dare luce e forme alla vocazione ambientale e artistica. Promotori dell’evento il Sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice e i responsabili di Pa.Ga. Scenamediterraneo Potenza, Mariano Paturzo e Giuseppe Melillo. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21 l’ingresso è libero. Si parte domani sera con il primo evento quello che vedrà salire sul palco i rappresentanti del festival delle band storiche della Val d’Agri, con The Irish Question Angel & Friends e The Telling Free Music Band, domenica sarà la volta della Compagnia del Giullare che presenterà l’Apologia di Socrate e Platone con Dario Avagliano e Andrea Carraro, designer luci e suoni Virna Prescenzo, le scene sono a cura di Michele Paolillo, la regia di Andrea Carraro. Il 25 luglio sarà la volta di Lina Sastri in Voce e Notte con Adriano Pennino al pianoforte. Il 6 agosto 2024 la compagnia Itria Soloitis presenta Berlinguer Memorie in Bianco e Nero, con Gabriele Zanini voce narrante, per la regia di Stefano Valanzuolo, il 7 agosto Peppe Servillo presenta “L’anno che verrà” con Javier Girotto al sassofono e Natalino Mangialavite al pianoforte. Ultima tappa quella prevista per il 12 agosto con Scenamediterraneo che presenta “A quell’amor che è palpito”. Saranno protagonisti Martina Bianculli, soprano, Rosario Andrea Cristalli, tenore, Gerardo Sathia Ungaro al violino, Ludovica Ventre al violoncello, e Romeo Mario Pepe al pianoforte. Lo spettacolo in programma domani sera sarà incentrato sulla musica anni 70 e 80 portata in scena da The Irish Question Angelo & Friends e The Telling Music Band.

