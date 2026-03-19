Grottole, la ceramica come identità: il Comune entra nell’Associazione Italiana Città della Ceramica

A Grottole la ceramica non è soltanto una tradizione artigianale: è un linguaggio, una memoria condivisa, un tratto profondo dell’identità collettiva. È in questa chiave che si legge l’ingresso ufficiale del Comune nell’Associazione Italiana Città della Ceramica, sancito con delibera del Consiglio Comunale del 13 marzo, e preceduto dal riconoscimento ministeriale di “Città della Ceramica”.

Un traguardo che va ben oltre il valore formale e che restituisce dignità e visibilità a una storia fatta di gesti antichi, mani esperte e saperi tramandati nel tempo. Nel territorio di Matera, Grottole rappresenta da secoli un punto di riferimento per la produzione ceramica, con botteghe che già in epoca medievale raccontavano la vita quotidiana e il rapporto con la terra attraverso forme, colori e simboli.

Le argille locali, lavorate secondo tecniche tradizionali, diventano così materia viva: raccontano la cultura contadina lucana, evocano paesaggi, custodiscono significati. Ogni manufatto è il risultato di un equilibrio tra funzione e bellezza, tra memoria e creatività. Un patrimonio che non si è mai interrotto grazie all’impegno di artigiani e famiglie che hanno continuato a trasmettere questo sapere, rendendolo parte integrante della comunità.

In questo percorso si inserisce il lavoro condiviso tra l’Amministrazione comunale e la CNA Matera, insieme ai maestri ceramisti Pasquale Di Lena, Nisio Lopergolo e Biagio Lamberti, veri custodi di una tradizione che oggi trova nuovo slancio e riconoscimento.

Entrare nell’AiCC significa certamente aprirsi a nuove opportunità di promozione, turismo e sviluppo, ma soprattutto significa affermare con forza ciò che Grottole è: una comunità che si riconosce nella propria storia e che sceglie di raccontarla attraverso la ceramica. Significa trasformare un’eredità in una leva per il futuro, senza perdere il legame con le proprie radici.

Lo sottolinea il sindaco Angelo De Vito, parlando di un’identità «che ci appartiene da secoli» e che vive grazie alla comunità che la custodisce. Una visione che guarda avanti, ma che parte da ciò che è più autentico e riconoscibile.

Per l’assessore alla cultura Mariapina Cosentino, la ceramica è «la voce del territorio, la memoria viva delle nostre comunità». Non solo un mestiere, dunque, ma un patrimonio immateriale che racconta chi si è stati e, soprattutto, chi si vuole continuare a essere.

L’adesione all’Associazione Italiana Città della Ceramica diventa così un atto di consapevolezza: la scelta di custodire e rilanciare un’identità forte, capace di trasformare la terra in arte e la tradizione in futuro.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.