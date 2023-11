Grotte illuminate…ma con un ”focherello” per il Presepe

Se la rievocazione della Natività, con la Betlemme e la Palestina del passato, devono rivivere nei Sassi di Matera – città presepe- è bene che la fedeltà sia rispettata, trattandosi del Parco della Murgia materana. A chiederlo, con la puntualità di un orologio a ricarica, che non lascia nulla a casa e, se volete, con la costanza di un rompiscatole è Pio Abiusi che ha fatto dell’Associazione ”Ambiente e Legalità” la casa della trasparenza a tutti i costi, da dove partono lettere argomentate su norme, prescrizioni di tutela e di autorizzazioni, che hanno toccato finora discariche per rifiuti, parchi eolici impattanti e luoghi che hanno ospitato spettacoli rientranti nel parco rupestre: dalla Cava del Sole a Murgia Timone dove le Vinca regionali hanno dovuto fare i conti con i fuochi pirotecnici della festa del 2 luglio. Stavolta è toccato alla illuminazione delle grotte della Murgia, per le date del presepe vivente. Anche qui, nella lunga e argomentata nota inviata alla Regione,e al Ministero dell’Ambiente, le perplessità su quelle luci di bassa intensità a pannelli solari ,che con la tradizione del Parco e con Betlemme avrebbero poco a che fare. Saranno gli addetti ai lavori, alla luce del giorno o a lume di candela, a far luce sulla questione. Soluzioni? Tanti focherelli con legno stagionato, che possano ardere in quelle caverne coeve e oltre al passaggio dei protagonisti della Natività? Pio Abiusi, facendo fede al nome di santità che porta, è già con le mani giunte. Qualcuno, magari, vorrebbe che si ritirasse con un soggiorno tutto compreso nel periodo natalizio nei santuari della Basilicata: da Pierno a Viggiano a Picciano. Ma lui al Presepe di casa e di città, dall’alto della Civita di Matera, ci tiene accanto al camino…in attesa della notte di Natale e delle risposte ai suoi quesiti. Auguri.

Oggetto: XIII edizione del presepe vivente nei Sassi di Matera



Il “Presepe vivente nei Sassi di Matera” è giunto quest’anno alla tredicesima edizione ed è in

programma nei giorni 8, 9, 10, 16, 17, 29 e 30 dicembre e poi il 5 e il 6 gennaio del 2024. Questi

sono i numeri annunciati durante la conferenza stampa. “Un risultato molto importante per

l’economia dell’intera città – ha spiegato Luca Prisco di ‘Matera convention bureau’ – perché il

presepe nei suoi nove giorni di esecuzione inseriti in un mese e mezzo di attività comporterà un

notevole ritorno economico per Matera, per i suoi albergatori, ristoratori, guide turistiche, artigiani emusei. Allo stesso tempo è doveroso ringraziare e allo stesso tempo chiedere scusa anticipatamente

ai residenti degli antichi rioni Sassi per i disagi che causeremo, anche se stiamo lavorando per

minimizzarli al massimo”. L’altra importante novità dell’edizione di quest’anno dal titolo “Il

presepe d’Italia: pane e pace” è l’accensione delle grotte della Murgia materana prospiciente i

Sassi. Un’iniziativa resa possibile grazie al grande lavoro di intesa tra “Matera convention

bureau”, il Comune di Matera, l’Ente Parco della Murgia Materana e la Regione Basilicata.

Lungo i quasi 4 chilometri del percorso che partirà dal centro storico della città attraversando

il sasso Barisano e quello Caveoso, quando il turista arriverà per via Madonna delle Virtù e

svolterà verso San Pietro Caveoso, troverà delle grotte illuminate nel pieno rispetto della

natura, come indicato dalla Regione e dall’ente Parco( Ci mancherebbe altro! Ndr.), e dal forte

impatto anche emotivo. …… hanno concluso il Sindaco Bennardi e l’ Assessora D’Oppido con

un ringraziamento a Convention Bureau e anche il presidente dell’Ente Parco della Murgia,

Mianulli, per la pronta disponibilità e la gentile collaborazione nell’iter amministrativo

condotto dal Convention bureau, che ha realizzato la nostra idea di illuminare le grotte del

Parco della Murgia materana, cornice scenografica mozzafiato per un’atmosfera natalizia che

quest’anno più che mai sarà unica e indimenticabile per il Presepe vivente e Sassi”…..

Soddisfazione per le novità annunciate è stata espressa dal neo presidente dell’Ente

Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli. “Il presepe vivente all’interno dei Sassi è

ormai un appuntamento consolidato, che ogni anno da modo di vivere l’atmosfera natalizia in

un palcoscenico unico al mondo come quello del Parco della Murgia materana. Da neo

presidente dell’Ente – ha evidenziato Mianulli – sono onorato di partecipare a questo evento

che da lustro alle nostre ricchezze paesaggistiche, sapientemente valorizzate dalla presenza di

attori e figuranti, che danno modo di ammirare le bellezze del parco naturale delle chiese

rupestri sotto una luce nuova e suggestiva”.

Tutto questo dalle pagine del sito elettronico “Sassilive”, tutti traboccavano di gioia quando hanno

avuto modo di presentare la XIII edizione del presepe vivente nei sassi con la novità relativa alla

illuminazione delle grotte. Alleghiamo per una comoda conoscenza di quanto detto il link relativo al

servizio andato in onda su Rai3 Basilicata la sera del 28 Novembre 2023

https://www.rainews.it/tgr/basilicata/video/2023/11/matera-chiama-greccio-gemellaggiopresentazione-presepe-vivente-847c040b-a44a-4b01-8039-737cecf6bd89.html?nxtep



Questo è quello che accade quando il sito è particolarmente attraente e si rischia la completa

deregolamentazione e può accadere per l’altipiano murgico prospiciente la città di Matera facente

parte del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, un parco

regionale che è denominato in via semplificativa “Parco della Murgia Materana”; il Parco ha in

gestione il sito di Natura 2000 “Gravine di Matera” (Codice IT9220135). Ovviamente il Presidente

del Parco di recente insediamento pensa di “amministrare” un Parco Giochi da utilizzare per riprese

cinematografiche a prescindere dalle implicazioni ambientali.

Veniamo alla procedura di screening in corso presso l’ Ufficio di Compatibilità Ambientale della

Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata; nel format

è stato dichiarato che si intendono istallare 10 faretti autoricaricanti con pannelli solari per

permettere l’illuminazione dalla parte esterna di alcune aree della Gravina di Matera (Sic!). Tali

faretti si accenderanno al crepuscolo e si spegneranno all’alba ma solo nei giorni in cui vi sarà la

rappresentazione teatrale. Ad integrazione è stato dichiarato, inoltre, che si accenderanno solo negli

orari coincidenti con gli spettacoli, quindi dalle 15.00 alle 21.00 dei giorni di rappresentazione.

Giova ricordare i precedenti perchè pur in tema di semplificazione amm.va questo non significa

smobilitazione o forse la DGR 473 del 12/6/2021 della Regione Basilicata che ha recepito le “Linee

guida nazionali per la Valutazione di incidenza – direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e

4”, e che sono state oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le

Province Autonome, predisposte nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la

Biodiversità 2011-2020 (SNB), e finalizzate a rendere omogenea, a livello nazionale, la corretta

attuazione dell’art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat ,è coincisa con un LIBERI

TUTTI?



Occorre ricordare i trascorsi, l’Ufficio Compatibilità Ambientale al quale è diretta la presente ebbe

a dichiarare in occasione della concessione del parere favorevole con prescrizioni al Parco della

storia dell’uomo-civiltà rupestre Prot 0015322/ 23 AB del 29/1/2019 di limitare l’illuminazione degli

ambienti all’essenziale e solo di quelli prossimi all’ambiente esterno e con aperture ampie e di

spegnare gli impianti al crepuscolo.

Sempre il predetto Ufficio all’atto del rilascio del parere favorevole con prescrizioni sulla

valutazione di incidenza ambientale inerente all’evento “Matera cielo stellato” del 10 agosto 2021 in

località Murgia Timone nel comune di Matera con Prot. n° 23 AB.2021/D.00820 del 8/8/2021 dopo

aver premesso che l’illuminazione notturna, in particolare a led, come era ampiamente dimostrato in

letteratura, a cui rimandava, affermava che costituiva un fattore particolarmente dannoso per gli

organismi viventi, perché in grado di modificarne i cicli biologici e riproduttivi e non solo; pertanto,

nelle aree naturali e protette quali quella in esame raccomandò che fosse un’attività che andava

limitata al minimo indispensabile e che costituiva un’attività eccezionale ed occasionale. Quella

volta venne autorizzato lo spettacolo che si tenne una sola volta, il 10 agosto 2021, e che

l’accensione dei fari fosse per una durata non superiore a 45 minuti.

Fatta la premessa appare evidente che questa volta l’accensione è ripetuta per molte più occasioni e

non già per una sola volta, la durata è ben maggiore ai 45 minuti e va ad intaccare esattamente le

ore crepuscolari cosa che non accadeva per lo spettacolo autorizzato per il 10 Agosto 2021.

Crediamo che le grotte si possano salvare dalla aggressione luminosa anche perchè non

cambierebbe di molto la validità dello spettacolo ed ad ogni buon conto alleghiamo un servizio

fotografico composto da tre scatti; una prova di illuminazione notturna che qualcuno fece la sera del

12 Ottobre scorso e due del paesaggio murgico così come si presenta incontaminato da elementi di disturbo disturbo.

Rinviamo la distruzione programmata dell’Habitat ad altra occasione!

Buon lavoro.

x Associazione Ambiente e Legalità

Pio Abiusi

firmato digitalmente

Matera, 29/11/ 2023