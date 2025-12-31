GRETA THUNBERG – NON MI ARRESTATE, ASCOLTATE

L’arresto di Greta Thunberg a Londra è uno dei tanti episodi che si stanno moltiplicando in questa parte del mondo cosiddetto “occidente democratico”. Un segnale inquietante della curvatura verso l’intolleranza quando il dissenso diventa efficace e quindi insopportabile per la narrazione ufficiale che si vorrebbe accreditare. Una intolleranza verso un dissenso che tocca con precisione ed evidenza, interessi definiti, responsabilità precise rispetto ad alleanze imbarazzanti. Greta non è una provocatrice professionista, ma una figura limpida e pacifica che da anni (e di anni ne ha solo 22) mette governi e opinioni pubbliche di fronte a ciò che preferirebbero ignorare, rimandare. Temi come ambiente, pace e giustizia da trattare con l’urgenza che meritano. Pagando per questa sua determinazione un prezzo ingeneroso in termini di odio, derisione, delegittimazione e ripetuti arresti. Ma protestare, manifestare pacificamente il proprio pensiero, in queste che si auto proclamano democrazie superiori rispetto alle autocrazie che si dichiara di combattere, sta diventando sempre più un crimine. Reprimere la protesta civile in una democrazia è una scorciatoia pericolosa che svuota il diritto e avvelena il dibattito pubblico. Con il paradosso che invece di fermare quelle distruzione e sofferenza che scorrono quotidianamente sui nostri teleschermi, si ferma chi chiede di fermarle. Greta Thunberg con la sua esile figura che viene presa di peso e arrestata mentre pacificamente seduta tiene esposto un cartello di cartone scritto a mano mette a nudo una società e un potere che non tollera di essere messa a nudo. Che ha paure e pertanto debole. Ecco a seguire il post che Greta ha diffuso dopo essere stata fermata.

“Mi chiamo Greta Thunberg e oggi sono stata arrestata a Londra. Trattata come una criminale. Non per violenza, non per odio, non per distruzione. Per aver manifestato. Per aver preso posizione. Per aver detto che ciò che sta accadendo al popolo palestinese è intollerabile.

La mia “colpa” è aver sostenuto pubblicamente Palestine Action, un movimento di protesta non violento che denuncia complicità e silenzi. È stato messo al bando come se fosse una minaccia armata. Ma io non ho mai visto sangue nelle sue azioni. Ho visto corpi che si mettono davanti all’ingiustizia, parole che disturbano il potere, gesti che chiedono responsabilità.

Essere arrestata per questo dice molto più di chi arresta che di chi protesta. Dice che la linea tra dissenso e criminalizzazione è diventata sottile, pericolosamente sottile. Dice che, quando la protesta è scomoda, la si chiama terrorismo. Quando la verità è scomoda, la si mette a tacere.

Ho ventidue anni. Non sono un’eroina. Non cerco martiri né arresti. Cerco coerenza. Ho imparato che il silenzio non è neutralità: è schieramento. E che la pace non è una parola da pronunciare con cautela, ma una pratica che chiede coraggio. Lo stesso coraggio che serve per dire che la vita dei civili conta. Tutta. Sempre.

Potete arrestarmi. Potete trascinarmi via. Potete provare a farmi passare per una colpevole. Ma non potete arrestare ciò che vi chiede di essere guardato in faccia. Non potete arrestare la coscienza. E soprattutto non potete arrestare il fatto che, davanti a una tragedia umana, scegliere di parlare è l’unica cosa giusta da fare.”