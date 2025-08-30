Greta Thunberg: «È lo stesso sistema che provoca genocidi e distrugge la biosfera»

A Barcellona per la Freedom Flotilla, in una sala dedicata alle Brigate Internazionali che combatterono contro l’insurrezione fascista di Franco e in cui si svolge una due giorni di formazione per chi parteciperà a questa spedizione verso Gaza, c’è anche Greta Thunberg che tornerà nuovamente ad imbarcarsi dopo che lo scorso giugno ci aveva provato a bordo della barca Madleen, quando fu fermata e catturata dalle forze speciali con l’equipaggio. Da lì ha rilasciato una intervista a Il Manifesto in cui dice “Ho terrore del silenzio del mondo, ho terrore che le persone possano andare avanti con la propria vita quotidiana facendo finta che non stia succedendo nulla.” E per i rischi che corre nel ritornare a contatto con l’esercito israeliano? Risponde: “Qualunque siano i rischi che affrontiamo, non sono nulla rispetto a quelli che i palestinesi vivono quotidianamente. Il rischio che corrono per il semplice fatto di esistere, o usare la propria voce per diffondere le loro storie. Quello che stiamo facendo noi è il minimo indispensabile”. Ma che c’entra una ambientalista con Gaza? “Io davvero non capisco come non si possa vedere il legame. -spiega molto chiaramente- Agiamo sempre in coerenza con gli stessi valori: giustizia, libertà, sostenibilità, benessere umano e planetario. È lo stesso sistema che provoca genocidi, che distrugge gli ecosistemi, la biosfera, l’atmosfera, destabilizzandola. E se restiamo uniti, siamo molto più forti e molto più capaci di abbattere quei sistemi. Per me è la stessa lotta. Non possiamo avere giustizia climatica senza una Palestina libera, perché non possiamo avere giustizia climatica senza giustizia sociale.” QUI l’intervista integrale.

