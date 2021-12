…tanto da portarselo al collo, protetto da una custodia di plastica. Mest Rino Malcangi, accordatore di pianoforti e riparatore di strumenti musicali (anche di casi disperati, come abbiamo scritto in altri servizi) è un esempio di efficienza e praticità. Tant’è che il ‘passaporto verde’ del Ministero della Salute, che attesta le vaccinazione anticovid 19 effettuate, ha deciso di stamparlo e di tenerlo pronto all’uso, alle richieste di esibizione e scansione per accedere in questo o quel luogo. E ha fatto bene, visto il tempo che si perde a ‘trovare” sul telefonino il ‘greenpass’ e con il rischio, per un motivo o per un altro, che possa essere cancellato. E allora… Greenpass? Eccolo e pronto alla scansione. Di certo un esempio di buone pratiche e di senso di responsabilità verso sè stesso e gli altri. Bravo Rino Malcangi. E, se volete, seguite pure il suo esempio. La salute si difende anche così.