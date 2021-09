Un titolo azzeccato, quello scelto dalla scuola media ” Francesco Torraca” di Matera, guidata dalla preside Caterina Policoro, che ha ricevuto studenti, familiari con il messaggio universale della musica. E già perchè con il ritorno a scuola ((evitiamo la paradossale dicitura ”in presenza”) dopo la fase alienante della didattica a distanza) si comincia con maggiore sicurezza, volontà e obiettivi nonostante problemi vecchi e nuovi. Quest’anno la campagna vaccinale, pur tra errori e incongruenze, è una garanzia in più per lavorare con serenità e recuperare il tempo perso. Nel complesso è stato un buon avvio senza grossi problemi per l’edilizia scolastica cittadina. Per le scuole dell’obbligo, di competenza comunale, tutto tranquillo e in attesa di annoverare al patrimonio edilizio comunale la scuola di via Bramante, che ha ospitato fino a sei anni fa bimbi delle materne e delle elementari. Attendiamo il taglio del nastro.



L’assessore comunale Giuseppe Sarli riferisce che si sta investendo nella manutenzione dei plessi. E c’è stato un passo avanti anche per quanto riguarda i trasporti con tre bus in più (quasi un record nazionale) in aggiunta alle nove in esercizio per i servizi scolastici. Un lascito dell’impegno del dimissionario assessore alla mobilità sostenibile Raffaele Tantone.



Nessun problema di sorta per le scuole medie superiori, come riferisce il presidente della Provincia Pietro Marrese. Si continua con gli investimenti. Su Matera alcune classe dello ”Stigliani” sono state trasferite in quello dell’ex istituto per geometri di via Matarazzo. Buone nuove per gli allievi del Liceo Classico, da oltre un quinquennio ospitati presso il plesso della Regione Basilicata in via Castello. Una parte della vecchia sede di via delle Nazioni Unite potrebbe essere consegnato entro l’anno. Allo studio soluzioni anche per l’Iss ”Isabella Morra’, interessato su un’ala da interventi di ristrutturazione. Anche in questo caso il presidente Marrese è al lavoro, per consentire il recupero dell’intero immobile. Da tutti un invito a studiare. Anche se alcuni studenti, stimolati dalla giornata di sole hanno preferito ”fare filone”, concedersi una giornata di spensieratezza…