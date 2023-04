Cosa ci ha insegnato, lasciato ancora da fare…l’amico e professionista materano Antonio ‘’Tonio’’ Mattia Acito è racchiuso nelle tante attestazioni di stima ricevute, anche attraverso giornali, tv, social, dopo la sua improvvisa scomparsa. La lettera di ringraziamento della sua famiglia, che pubblichiamo di seguito, conferma che il ricordo è lavoro, presenza, amicizia per la ‘’sua’’, la ‘’nostra’’ Matera che ha bisogno di qualità e di cultura del fare per crescere, ma senza dimenticarne storia, segni, identità. Concetti che la mediocrità di governo, purtroppo, fa emergere con estrema difficoltà. E Tonio ha lavorato anche per tutto questo, dando spazio ai giovani, con motivazioni, buoni consigli, fuori da ogni logica di assistenzialismo. Si tratta di continuare, per quanti voglio davvero bene a Matera, su quella strada, magari ricordando impegno, creatività, speranze, sacrifici che lo hanno fatto gioire per Matera 2019 o per Tam. Grazie Tonio…e per Tonio.



LA LETTERA DELLA FAMIGLIA

Oggetto: ringraziamento per l’affetto per l’uomo e per la stima per il professionista Tonio Acito.

Abbiamo atteso qualche giorno prima di mandarvi questa breve lettera per ringraziarvi dello spazio denso di affetto che avete dedicato a Tonio e al ricordo della persona e del professionista dopo la sua improvvisa scomparsa.

Rileggere i suoi pensieri, i suoi progetti e le sue idee sulle vostre testate ci ha dimostrato ancora una volta quanto fosse radicato in questo territorio e quanto amasse confrontarsi, conoscere e scambiare opinioni con chiunque avesse voglia di andare oltre le dinamiche dei social, mantenendo vivo il rapporto tra le persone.

Per tutta la sua vita Tonio ci ha aiutato a capire meglio tantissimi aspetti della vita, ci ha guidato, ci ha insegnato e ci ha protetto con il suo sorriso e la sua inimitabile voglia di fare. Aveva una grande passione per i contenitori di idee e per chi comunica quotidianamente sul territorio locale, per la carta stampata, che continuava a leggere e con la quale, amava confrontarsi e per la quale gli piaceva tantissimo scrivere di tanto in tanto perchè affezionato al dialogo, e riteneva che il giornale fosse ancora oggi una prosecuzione della vita di piazza, luogo di incontro per eccellenza.

Il vostro ruolo è centrale e fondamentale nella vita di comunità e il lavoro che fate, con sempre maggiori difficoltà, aiuta a ricordarci un concetto che condividevamo spesso con lui: se condivisa, qualunque gioia è moltiplicata e ogni dolore è diviso.

Vi ringraziamo per la spazio dedicato e per averci aiutato a dividere il dolore in piccoli pezzi: anche questo ci sta permettendo di trovare una via per superare questi assurdi giorni e continuare, con il vostro conforto e quella della nostra comunità, a progettare, ideare, pensare.

Silvia Padula Mauro e Laura Acito