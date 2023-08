Grazie Savè… ”custode” di una campo scuola ”esemplare”

La notizia della scomparsa di Saverio Ruggieri , a 92 anni, ha destato commozione, gratitudine e tanti ricordi tra gli atleti di ieri soprattutto che hanno frequentato il campo sportivo scolastico di via delle Nazioni Unite ”Raffaele Duni” e con una intitolazione, preceduta da una targa, a ”Primo Sinno” in attesa di cerimonia ufficiale. Saverio, dal sorriso bonario, a quell’impianto sportivo dedicato all’atletica leggera ci teneva eccome, tant’è che quell’ingresso contrassegnato da fiori e piante e da un decoro degno di un giardino privato erano una tappa obbligata per i matrimoni della Prima Repubblica.



”Si alzava presto e assicurava apertura e chiusura dell’impianto con una puntualità unica- ricorda Carmine Ambrico, marciatore, fondatore della Stella Rossa con il compianto Pino Siggillino, della Polisportiva Rocco Scotellaro e dirigente Fidal. Non lasciava nulla al caso sia in pista, dove ci riprendeva se lasciavamo gli attrezzi ( blocchi, ostacoli, aste ecc), che negli spogliatoi. ‘Abbiate cura di questo luogo’, ci diceva, perchè ‘altri devono poter venire ad allenarsi in una situazione di decoro’. Aveva un sorriso bonario. Si informava di gare e risultati e ci incitava a dare il massimo. In alcune occasioni ci accompagnò a Potenza con la sua Fiat 850 per fare le gare e quando era la stagione giusta preparava la crapiata, facendola cuocere al forno di Serra Venerdi. Naturalmente la gustavamo al camposcuola ed era una festa. Saverio,o Savè come lo chiamavamo, è’ stata una colonna dell’atletica materana( i figli Delizia, Eustachio e Concetta hanno praticato sport e lui ha partecipato anche alla prima edizione della Matera Picciano ) fino a 20 anni fa all’incirca , quando l’impianto fu dato in gestione alla Fidal. Oggi c’è una situazione di degrado, se non è un campo di patate poco ci manca. Eppure basta poco, come l’acquisto di una pompa per migliorarne consistenza e immmagine. Il 22 settembre ospiteremo la Finale nazionale Coni- Fidal con ragazzi che verranno da ogni regione. Ma occorre far presto. C’è poco tempo per rimediare…” Ci vorrebbe la volonta di Saverio,anzi di Savè…per rimediare. Una preghiera ai blocchi di partenza. Assessore, Materdomini, provveda. Anche Saverio la ringrazierà, insieme a tutti gli appassionati di atletica di ieri e di oggi. Attendiamo che alle buone intenzioni seguano i fatti. Domani alle 9.30, presso la chiesa di San Rocco, l’ultimo saluto al custode del campo scuola.