…di quest’anno non ci spera, nonostante il 2022 abbia un tris di due da calare. Venti, venti e venti quando si contano le carte a lunga. Il conduttore del nostro Tg dialettale dedicato al 2 luglio, Bruno Frangione, https://fb.watch/aV1g-dDQiA/, dalla diretta do ” Quorr”, dalla piazzetta del carro trionfale al rione Piccianello, scuote la testa, ringrazia il maestro ” Michelangelo” Pentasuglia, e invita ad ascoltare le ultime parole di un ”monumento” della festa della Bruna. “Abbiamo deciso – esordisce il conduttore, in perfetto dialetto materano- di stravolgere un pò quello che ci eravamo prefissati, dedicando interamente la seconda puntata del “Tiggì 2 luglio” al maestro Michelangelo Pentasuglia, un pilastro della nostra Festa …Grazie Maestro ❤️ Trattenete le lacrime e godetevi lo spettacolo!” Una trasmissione tutta materana, con ”alcune delle immagini sono state prese da interviste di Trmtv.it che la redazione di Ergghiò ringrazia di cuore.



E a parlare è il maestro , autore di 50 carri, sotto la guida di una famiglia che ha segnato una tradizione fino al papà ”mest Ciccill” con il quale cominciò nel 1947, dopo aver fatto una scelta precisa di non voler andare a scuola. Fu un salutare scapaccione, rimediato sul castello dove giocava a bottoni e a fuggett, dove l’aveva raggiunto suo padre incredulo che da 15 giorni avesse fatto ‘filone”, marinato la scuola, come aveva riferito il maestro Serravezza. Per Michelangelo lo scapaccione fu il ”La” per andare a fare il carro della Bruna, in un laboratorio senza corrente elettrica e servizi igienici. Gli vennero i geloni alle mani e nell’acqua le dita gonfie si spaccavano e sanguinavano. E qui mest Michelìn si commuove, ricordando un episodio, di quando era seduto a cassetta accanto all’auriga falegname Mest F’del. ” Mi vennero giù due lacrime -ricordò Pentasuglia nell’intervista. Ma non perchè il carro dovesse essere distrutto, ma ricordando che acqua e sangue si erano mescolati alla cartapesta e quindi -aveva detto- ”anche il mio sangue verrà distrutto” .



Poche parole, semplici, efficaci, di una persona e di una figura tutt’uno con la festa e con la devozione alla Madonna della Bruna. Nei sui confronti la riconoscenza di una città, di quanti lo hanno conosciuto, di recente hanno scritto un libro su di lui come Ottavio Gurrado che sabato 5 febbraio lo presenta nella Sala Levi, e di due ”allievi” di età e creatività diverse come Andrea Sansone ed Eustachio Santochirico.



” Senza di lui -ha detto Sansone- non sarei arrivato alla fabbrica del carro. Mi mancherà. La sua storia vivrà”. Per il giovane Santochirico l’esperienza di bottega lo ha segnato.



” La sua bottega -ha detto Eustachio Santochirico-è stata la mia Università. Ho imparato tanto nella tecnica e nei tanti messaggi e di quanto mi ha raccontato”. Una sintesi di quanto hanno detto. Al Tiggi 2 luglio l’invito a presenziare alla intitolazione del capannone della fabbrica del carro, che resta monca finchè non sarà completata la struttura che dovrà ospitare una scuola della cartapesta. Per noi il ricordo di una persona non può fermarsi a una rituale intitolazione, ma alla continuità della sua opera nella quale ha creduto. Mest Michelin era e resta persona concreta, che ‘s’ aff’rc(i)quev u’ mon’ch” si rimboccava le maniche e lavorava sodo fino a raggiungere l’obiettivo: realizzare il carro del 2 luglio. Ricordiamoci di questo insegnamento… Contano i fatti. Altrimenti daremo ragione a Frangione, che non vuole sentire ragione. La fest d’la ”Bbrin cuss’ onn so’ ffè. Me’ dom’n da fè. Traduci Bruno!

Il link del TG

https://fb.watch/aV1g-dDQiA/