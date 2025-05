Grazie cav Borraccia per aver combattuto per pace e libertà

Sono le querce della nostra società, che non si sono tirate indietro quando si trattava di combattere per un domani migliore, a costo di perdere la vita. E il diploma di benemerenza è un segno di gratitudine per quanto fatto sui campi di battaglia 80 anni fa. E così al Cav. Giuseppe BORRACCIA (di anni 105) è stato consegnato quel riconoscimento dal Delegato Nazionale DRAGONE Roberto e da MASIELLO Vito e MAURELLA Mario Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Reduci e Combattenti della sezione di Pisticci un “DIPLOMA DI BENEMERENZA”



