Gravela (PD): A Potenza si avvia il servizio di bike sharing, a Matera se ne rallenta la realizzazione.

“Ancora una volta la città di Matera si trova penalizzata nelle scelte strategiche per la mobilità sostenibile. A seguito dell’intervento dell’ex assessore regionale ora consigliere regionale Galella, è emerso un chiaro squilibrio nel trattamento riservato ai due capoluoghi lucani: mentre Potenza si ha avviato il servizio di bike sharing, il provvedimento analogo per Matera è stato di fatto rallentato.” E’ la denuncia del Segretario del PD di Matera Luigi Gravela che in una nota ricorda che “Matera era beneficiaria di un finanziamento per la realizzazione – ad opera delle FAL – del bike sharing; intervento bloccato dalla Regione e poi ripartito con il paradosso che vede Matera procrastinata la sua realizzazione.

La decisione, che appare fortemente sbilanciata, desta perplessità e indignazione. Matera, riconosciuta a livello internazionale per la sua vocazione culturale e turistica, avrebbe tratto enorme beneficio da un sistema di bike sharing, in linea con l’obiettivo di promuovere una mobilità dolce e sostenibile per cittadini e visitatori. Invece, l’intervento dell’ex assessore Galella ha ostacolato l’iter progettuale per Matera, di fatto concentrando l’attenzione esclusivamente su Potenza.

Il risultato è un paradosso: una città come Matera, simbolo di innovazione e sviluppo turistico, viene messa in secondo piano, mentre Potenza – sebbene con esigenze di mobilità altrettanto legittime – riceve un trattamento prioritario.

Ci chiediamo quali siano stati i criteri adottati per questa decisione e quali siano le motivazioni politiche dietro un intervento che rischia di alimentare una percezione di disparità tra i due capoluoghi lucani. Questa situazione riflette un problema più ampio nella gestione regionale delle risorse, dove le scelte strategiche sembrano privilegiare un capoluogo a discapito dell’altro, compromettendo un equo sviluppo e accesso ai benefici della mobilità sostenibile per tutti. La mobilità sostenibile è un diritto di tutti e non può essere strumentalizzata per interessi di parte.

Invitiamo la Regione Basilicata a fornire spiegazioni chiare e a rivedere con urgenza questa scelta, ristabilendo un equilibrio che garantisca pari opportunità a Potenza e Matera. Al contempo, richiamiamo le Ferrovie Appulo Lucane alle loro responsabilità come soggetto attuatore del progetto, sottolineando l’inadeguatezza dimostrata nella gestione delle iniziative a favore di Matera. Inoltre, chiediamo che il progetto di bike sharing per Matera venga ripreso e accelerato, senza ulteriori ritardi.

Matera non può essere lasciata indietro. Chiediamo un intervento immediato per riprendere e accelerare il progetto di bike sharing nella città, garantendo una gestione equa e trasparente che tenga conto delle reali esigenze della comunità e delle opportunità di sviluppo sostenibile.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.