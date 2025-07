Grave incidente sulla SP 3 che collega con la Jonica, due i morti (martedì i funerali)

“In data 06/07/2025, alle ore 06:45 circa, personale della Sede Centrale di questo Comando, è intervenuto sulla S.P. 3 km. 24+870 , per un incidente stradale frontale, che ha coinvolto una Alfa Romeo Mito di colore nero con a bordo tre occupanti, ed una Renault Scenìc grigia, con due occupanti al suo interno.” E’ quanto riportato in una nota in cui si aggiunge che, purtroppo “Hanno perso la vita una donna di 45 anni, nata e residente a Matera che occupava l’Alfa Romeo Mito assieme a un uomo di 50 anni, deceduto successivamente in ospedale. Nella stessa vettura un ragazzo ventiduenne, nato e residente a Matera, anch’egli trasportato in ospedale dopo essere stato affidato alle cure del 118 presente sul posto assieme all’Elisoccorso.

Alla guida della Renault Scenìc, un ventunenne nato a Bari e residente ad Altamura (BA). Non è stato possibile, alla squadra VV.F. sul posto, identificare l’altro occupante la stessa vettura. Entrambi trasportati in ospedale.

Sul posto anche la pattuglia dei Carabinieri di Bernalda, la Polizia di Stato ed un agente della Polizia Locale.

La squadra VV.F. ha provveduto sia a mettere in sicurezza i mezzi che a fornire assistenza per le operazioni di soccorso.

Il tratto di strada, rimasto chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, è al momento aperto in senso di marcia alternato.” I due che hanno perso la vita sono Maria Di Pede di 45 anni, nata e residente a Matera, morta sul colpo, mentre Giuseppe Carrino, di 50 anni, che era nella stessa auto, è deceduto in ospedale.

======================================

Le salme sono vegliate nella Sala del commiato Asfodelo in via Passarelli,34. Mentre il funerale sarà celebrato nella chiesa Maria SS Assunta, martedì 8 luglio alle ore 10.