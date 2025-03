Grave incidente sulla provinciale Pisticci- San Basilio. Ferito in prognosi riservata

Per cause da accertare un uomo di 38 anni si è ribaltato con la sua auto, lungo la provinciale che collega Pisticci a san Basilio, finendo incastrato tra le lamiere e poi trasportato in ambulanza e in condizioni di prognosi riservata all’ospedale san Carlo di Potenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, che lo hanno liberato dalle lamiere, pattuglie dei carabinieri e della polizia di stato per i rilievi del caso



LA SEGNALAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tinchi (MT) è intervenuta, alle ore 15:00 circa di oggi 21 marzo 2025, sulla SP 18, strada che collega Pisticci a San Basilio per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura.

Si tratta di una Peugeot 206 di colore grigio metallizzato con alla guida un uomo di 38 anni, di origini di Tinchi di Pisticci che era incastrato nell’abitacolo a causa del ribaltamento della vettura con conseguente schiacciamento del tetto dell’auto.

Il malcapitato, cosciente durante le fasi dell’intervento, è stato estrinsecato dalla vettura e trasportato, in prognosi riservata, con il servizio di eliambulanza del 118 presso il nosocomio San Carlo di Potenza.

La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza.

Sul posto anche le pattuglie di Carabinieri e Polizia di Stato.