Pasqua tragica sulle strade del Materano, a seguito di un incidente tra una moto e un’auto avvenuto intorno alle 18.00 in via Magenta in prossimità del circolo tennis. A perdere la vita il giovane conducente di uno scooter, ferita la ragazza che era con lui, trasportata in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza. Da accertate le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti il ‘118” e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

n.b ambulanza foto di repertorio