Gratteri perplesso su legge Bavaglio. Con i giornalisti a tutela dei cittadini

Non è la prima volta che il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri,per tanti anni in Calabria, interviene sull’argomento dichiarando esplicitamente come la pensa. E del resto chi lavora tutti i giorni per la legalità mette subito le mani, non il dito, nella piaga. Ed è quella questione morale, quel muro di grigio, che accresce la diffidenza dei cittadini verso l’operato dei governi. A Roma, come riporta il comunicato sul convegno dedicato al diritto di cronaca e legalità, organizzato dalla giornalista Fabiana Agnello, il magistrato ha detto senza peli sulla lingua che ‘La sintesi è pericolosa. Il cittadino deve leggere l’ordinanza”.

Se siamo arrivati alla legge bavaglio che non consente ai giornalisti di poter riportare quanto scritto in una ordinanza, a tutela di una presunzione di innocenza, anche quando c’è flagranza di reato ( un paradosso) significa che non si vuole che il cittadino venga informato e che, in primis, i giornalisti non possano esercitare il diritto dovere di farlo con trasparenza e obiettività. E se siamo arrivati a tanto, dopo i passaggi “restrittivi’’ con ministri di diverso orientamento ( da Orlando a Cartabia a Nordio) ci sarebbe un peccato originale consumatosi in commissione giustizia, dove la posizione ufficiale dei giornalisti non è venuta fuori. E allora, aldilà delle posizioni ufficiali, i governi sono andati avanti a filo dritto, ignorando anche la Costituzione e con un plauso o un sospiro di sollievo, se volete, da parte di quanti sono abituati alle mani libere per fare quello che loro pare. E i casi di faccetoste che se ne fregano di legalità e trasparenza sono tanti, anche di fronte all’evidenza o a inchieste che li coinvolgono. A chi giova? L’interrogativo ha una risposta precisa: ai padroni del vapore, che con iniziative dirette o subdole cercano di forzare o ignorare la Costituzione. Ricordiamolo quando ci chiedono consensi, voto e, soprattutto, silenzio.



LA NOTA SUL CONVEGNO DI ROMA

Legge bavaglio, Gratteri dalla parte dei giornalisti: “La sintesi è pericolosa. Il cittadino deve leggere l’ordinanza”

“Io penso che i cittadini hanno il diritto a sapere cosa accade sul loro territorio, hanno diritto di sapere chi è stato arrestato e per quale reato. Come fa il giornalista a interpretare 50 pagine di ordinanza e fare la sintesi, che può dire cose diverse? La sintesi è pericolosa.”

Lo ha detto il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, durante il convegno sul diritto di cronaca e legalità, organizzato dalla giornalista Fabiana Agnello, che si è svolto nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, a Roma. Nell’occasione sono stati presentati il Premio Honestas e il libro “The Wolf”, appunto, scritto dalla stessa giornalista, sulla Sacra corona unita 4.0, che sarà disponibile su Amazon a partire dal 10 aprile.

Il convegno ha visto tra i relatori anche l’onorevole Mauro D’Attis, vicepresidente della commissione parlamentare Antimafia, la senatrice Tilde Minasi, componente anch’ella della commissione Antimafia, il giornalista Claudio Brachino, direttore de Il Settimanale di Pmi.it, il senior Advisor della Fondazione Med-Or Daniele Ruvinetti e il Presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli.

“Il sindacato e l’ordine dei giornalisti hanno una grossa responsabilità perché, quando è stata fatta la riforma Cartabia relativamente al rapporto tra magistratura e informazione, io ricordo che uno ha detto che non aveva tempo per prepararsi, uno ha detto che era impegnato in altri luoghi. Sta di fatto che in commissione Giustizia non si è presentato nessuno per dire la posizione dei giornalisti- ha proseguito il Procuratore Gratteri facendo un excursus dalla Riforma Orlando, passando per quella Cartabia e, infine, riferendosi alla Legge Costa.

Dopo di che, quando è stata fatta questa riforma assurda, che nulla ha a che vedere con il termine aulico che ha usato il ministro Nordio in Parlamento, sputtanamento, perché già con la riforma Orlando era impossibile inserire nella richiesta e men che meno nell’ordinanza di custodia cautelare i fatti che riguardavano terzi o fatti che riguardavano la vita privata delle persone. Sfido chiunque a portarmi la copia di un atto, dove dal 2015 a oggi è riportata la vita privata dell’indagato o dell’imputato.

Non c’era la necessità di fare questa riforma, non si sentiva l’esigenza, e io, infatti, volutamente e anche provocatoriamente quando ero in procura di Catanzaro e andavo in conferenza stampa dicevo abbiamo arrestato 200 presunti innocenti in questi paesi per questo reato e mi fermavo. I giornalisti mi chiedevano ma procuratore in questo modo noi non capiamo nulla e io rispondevo ah, non posso farci nulla, parlatene con i proprietari dei vostri giornali che hanno amici in parlamento e se hanno interesse si fanno cambiare la legge.

Addirittura, ora si pensa che il giornalista deve fare la sintesi, ma non è peggio? Non è più pericoloso? Perché il giornalista può interpretare 50 pagine, le legge, le sintetizza e dire cose diverse rispetto al contenuto e al senso dell’ordinanza di custodia cautelare. Invece riportare l’ordinanza da maggiori garanzie” ha concluso il procuratore Gratteri.