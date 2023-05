Grassano ha un nuovo medico di famiglia

“Prenderà servizio martedì 16 maggio, il nuovo medico di medicina generale del distretto sanitario di Grassano. A poche settimane dal pensionamento del dottor Francesco Caruso, si risolve positivamente la vicenda che ha tenuto in apprensione i cittadini grassanesi preoccuparti di vedere ridimensionata l’assistenza medica di base.” E’ quanto reso noto dall’azienda sanitaria con un comunicato in cui si specifica che: “Questa mattina l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha pubblicato la determina con la quale ha affidato l’incarico al dottor Michele Anelli, giovane professionista altamurano che frequenta l’ultimo anno del corso di formazione in Medicina generale. Il medico riceverà i pazienti nell’ambulatorio del Distretto sanitario di Grassano, in via Aldo Moro, piano terra. Per effettuare la scelta medica i pazienti possono recarsi direttamente al Distretto Sanitario di Grassano o inviare una mail a sceltamedica@asmbasilicata.it allegando una autocertificazione di residenza e stato di famiglia, la carta di identità e la tessera sanitaria, un recapito telefonico e il nome del medico scelto. Il dottor Michele Anelli affiancherà gli altri due medici di medicina generale del Distretto, Michele Cardinale e Rosalba Gentile.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.