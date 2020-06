Un’apertura mobile per l’Ufficio di Poste Italiane di Grassano che qualche notte fa è stato oggetto di un’azione criminosa.

E così per dare un servizio comunque ai cittadini, da venerdì 12 e fino al completamento dei lavori di ripristino della sede di Piazza Il Vento sarà possibile rivolgersi, sempre nella stessa piazza alla postazione mobile.

Questo per consentire l’effettuazione dei lavori di ripristino dei locali, e la sostituzione dell’ATM Postamat danneggiati, che dureranno fino al 30 giugno.

L’ufficio postale mobile osserverà il consueto orario al pubblico: 8.20 – 13.35 dal lunedì al venerdì;

8,20 – 12.35 il sabato.

Gli uffici postali raggiungibili più vicini sono quello di Grottole, in Via Nazionale 94 e Matera 4, in Via Enrico Mattei 6.