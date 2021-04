E’ l’invito che il sindaco di Grassano (Matera), Filippo Luberto rivolge ai concittadini alla vigilia di una giornata di somministrazione delle dosi di vaccino anticovid, in programma venerdì 30 aprile, presso il palazzetto dello sport, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00.



Il primo cittadino e l’assessore alla Sanità Maria Teresa Sileo hanno messo a punto la macchina organizzativa, con l’apporto della Asm e della Regione Basilicata, e dei volontari facendo appello al senso di responsabilità e di partecipazione di quanti hanno una età compresa tra i 70 e i 79 anni, nati dal 1951 al 1942. La locandina invita a prenotarsi presso il medico di famiglia o a presentarsi direttamente al Palazzetto dello sport per sottoporsi alla vaccinazione. L’invito è chiaro : ” Il vaccino ci avvicina. Usciamo insieme dalla pandemia con il vaccino anti covid -19. Tutti, uno dopo l’altro”. Certo l’esperienza dovrà continuare con le altre fasce di età fino a vaccinare tutta la popolazione. ” Dobbiamo farlo – dice il sindaco Filippo Luberto- per il bene di tutti, per tornare alla normalità e consentire a Grassano di riprendersi dagli effetti di una crisi epidemica che sta danneggiando e non poco l’economia locale”. Vaccinarsi per imboccare la strada della ripresa.