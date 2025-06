Grande successo per la prima di “Note, Gusto, Parole”

Venerdì 20 giugno ha preso il via il cartellone estivo “Note, Gusto, Parole” che fino al 12 settembre intratterrà il pubblico con presentazioni di libri, musica e degustazioni sul magico scenario della terrazza di Casa Cava. Un ricco calendario di appuntamenti che ieri ha fatto registrare il sold out per il libro di Adele Paolicelli “Si fa presto a dire domani”.

“Abbiamo scelto di inaugurare “Note, Gusto & Parole” proprio il 20 giugno perché in questa data si celebra la Giornata mondiale del Rifugiato e quest’anno il tema delle celebrazioni è proprio l’inclusione, tema centrale del libro scritto da Adele Paolicelli “Si fa presto a dire domani” nella collana ALTER di Altrimedia. Volevamo interrogarci insieme al pubblico su un mondo che per quanto ci coinvolga direttamente spesso ci sfugge nella sua essenza, perché troppo intriso dei nostri pregiudizi e del nostro sguardo di individui occidentali. Grazie al racconto di Adele che per mestiere si occupa di inclusione, abbiamo provato a mettere in discussione le nostre griglie mentali scoprendo quanto, superati stereotipi e paure, siamo simili.”

Una platea molto attenta e partecipe che ha espresso il senso di una iniziativa, nata dalla collaborazione tra Altrimedia Edizioni/Diotima, Residence San Pietro Barisano e Thyme Matera, creata per sostenere la promozione della lettura attraverso il libro quale costruttore di ponti e antidoto alla perdita di fiducia e all’esclation della dimensione conflittuale nelle relazioni, convinti che individuare spazi capaci di approfondire il dialogo possano aiutarci a recuperare empatia e vicinanza.

La formula libri/musica/degustazione nello scenario suggestivo qual è quello della terrazza di Casa Cava è piaciuta, incontrando il gusto di un pubblico variegato che avrà altre 6 occasioni per scegliere “Note, Gusto & Parole.”

Programma Presentazioni

25 LUGLIO

D’istanti e di sogni di Annalisa Pistoia, vincitrice per la sezione Poesia della VII Edizione del Premio letterario Liberalia “La città dei Sassi”

31 Luglio

Racconti meridiani di Emilio Gerardo Giuliano

22 Agosto

Pietre di confine di Enrico Lamacchia a cura di Isabella Marchetta

29 Agosto

Murgia a cancelli _ Fotografie di Annachiara Molinari e Testi di Maurizio Camerini

5 Settembre

I luoghi dell’anima di Elena Baldassarre

12 Settembre

Teorema Boikena di Giuseppe Dalessandro