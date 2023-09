Grande sorella Imma, batte il “Grande fratello” Signorini

Quando un fratello, per quanto grande e grosso possa essere, incontra la falcata impetuosa di una “grande sorella” come Imma Tataranni…per lui non c’è nulla da fare. E si perchè lei è troppo “Veloce”..ed è difficile stare al suo passo, men che meno riuscire a sorpassarla. Al massimo si può provare a stargli dietro…..ma a debita distanza. Ed è andata proprio così lunedì sera in base ai dati Auditel. Il ritorno sul piccolo schermo della prima puntata della terza stagione delle imprese del sostituto procuratore della Repubblica di Matera Imma Tataranni ha sbancato. La puntata è stata seguita da 4.624.000 spettatori (pari al 27.1% di share), dunque il programma più visto della serata. Mentre la concorrenza più agguerrita, la nuova puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, su Canale5 ha raccolto un seguito di soli 2.462.000 spettatori pari al 18.2% di share. Una buona notizia, dunque, sia per la serie televisiva che tanto lustro da a Matera, ma anche -diciamolo- per vedere qualche volta soccombere la tanta TV spazzatura di cui le reti sono ingolfate. Alla prossima…puntata! Per completezza questi i dati auditel realtive alle altre reti generaliste nella stessa serata: Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste e i relativi dati Auditel: Italia1 con il film “I mercenari 3 – The Expendables”, con Sylvester Stallone e Jason Statham, è stato seguito da 1.140.000 spettatori (6.5% di share); Rai3 con la trasmissione di Riccardo Iacona “Presadiretta” ha registrato 1.105.000 spettatori (5.7% di share); Rete4 con “Quarta Repubblica” è stata seguita da 732.000 spettatori (5.1% di share); Rai2 con il programma condotto da Max Giustia “Fake Show – Diffidate delle Imitazioni“, ha interessato 580.000 spettatori pari al 3.6% di share; La7, con “Il profumo del mosto selvatico”: 641.000 spettatori (3,5%); La Nove, con “Little big Italy“: 431.000 spettatori (2,3%); infine, Tv8, con “Red 2“: 233.000 spettatori (1,3%).

Ricordiamo che Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti e fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel. Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati prima delle 10 del mattino.