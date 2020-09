Venerdì scorso presso MH Matera Hotel e nel cuore delle colline lucane si è tenuta la 4° edizione di “Shooting Street Murgia MGL”,grazie alla grande ospitalità della famiglia Castellano e al Dir. Commerciale Rosa Lentini, la trasmissione televisiva ideata e condotta dalla giornalista e presentatrice TVMaria Giovanna Labruna.

Protagoniste modelle/i :Miss Italia Matera e Basilicata 2019 Maria Zito assieme a Silvia Possidente, Claudia Tinelli, Morena Sasso e Morad Charlie sono stati i protagonisti di questa stupenda giornata. Come sempre la città di Matera, i materani e i turisti hanno fatto da cornice a questo grande spettacolo. La direzione artistica è stata affidata alla stilista di fama internazionale Carmen Clemente di Ginosa che ha affascinato tutti con i suoi abiti gioiello made in Italy.

Il prestigio dell’Industria italiana – afferma Clemente– è dovuto a una serie di prodotti di eccellenza ai quali vengono riconosciuti: un alto livello qualitativo dei materiali utilizzati, stile raffinato, innovazione, cura dei dettagli, fantasia delle soluzioni adottate, capacità di durare nel tempo.

Shooting Street Murgia ML, è un programma di successo nazionale ed internazionale, che ha riportato sulle maggiori testate giornalistiche e in Tv, la Moda Mady in Italy e la bellezza del territorio murgiano, tra gusto, tradizione, innovazione attraverso gli scatti d’autore di professionisti che hanno saputo catturare nelle diverse tappe programmate, a partire da Altamura, Gravina, Cassano, Santeramo, Laterza, Ginosa, Ginosa Marina, Castellaneta, Matera e Miglionico nel Castello del Malconsiglio, ogni singolo istante incastonando come pietre preziose tutte le emozioni della giornata.

I fotografi Cesare Ricchiuti, Adolfo Carulli, Ciro Giuliani, Michele Basile provenienti dalla Puglia e dalla Basilicata hanno garantito con la loro professionalità il successo della trasmissione coordinatidal fotografo di fama nazionale il romano Emanuele Tetto. Per lui la fotografia è amore, amore per ciò che fotografa, che sia un volto umano oppure un paesaggio, un’animale oppure un oggetto.Seguire questa passione – racconta Tetto – mi ha portato a cambiare radicalmente la mia vita, un cambiamento importante.

Un mood studiato dall’Art Director Carmen Clemente, dalla Designer Dalila Recchia, Lina Carlen dell’azienda Carlen Food & Fashion, Emanuela Giovannelli Dream Hair di Santeramo che ha curato il look delle modelle, un lavoro certosino per garantire un ottimo risultato finale e la makeupartistRomina Apollaro.Presente anche l’imprenditore e on. Massimo Romagnoli con la sua linea di cosmesi ESSEline un marchio made in Italy che fin dagli esordi ha saputo affermarsi sul mercato internazionale, interpretandone e anticipandone le esigenze, grazie alla produzione di prodotti naturali all’avanguardia, originati dalla combinazione di nuove idee, passioni e principi attivi, scegliendo materie prime con l’obiettivo di offrire qualità.

Con la mia presenza a Matera in occasione della trasmissione “Shooting Street Murgia MGL” ho voluto rendere noto che intendo diventare il Rappresentante per la valorizzazione delle imprese del mezzogiorno, una terra ricca dirisorse con tante opportunità mai sfruttate– afferma l’on. Romagnoli.Attraverso i Fondi Europei utilizzeremo queste risorse per mettere in atto progetti di sviluppo, con l’intento di fermare la fuga di cervelli all’ estero e far diventare un sogno realtà per tanti giovani imprenditori del Sud Italia – conclude.

A breve l’ideatrice della trasmissione la giornalista Maria Giovanna Labruna, renderà noto la seconda tappa della 4° edizione della trasmissione.