“Gran Violino a 5 Corde” concerto a Palazzo Viceconte

Sabato 16 novembre, alle ore 20:30, presso Palazzo Viceconte a Matera è in programma il concerto “Gran Violino a 5 Corde”, con protagonisti Mauro Tortorelli al violino a 5 corde e Angela Meluso al pianoforte, membri del rinomato Gran Duo Italiano. Il duo sarà affiancato dall’ensemble Solisti Lucani, sotto la direzione della maestra Grazia Giusto.

Il programma prevede l’esecuzione della “Simple Symphony” di Benjamin Britten per ensemble d’archi, seguita da due opere del compositore Alessandro Cuozzo. Al centro dell’evento sarà il gran violino a cinque corde, un prezioso strumento artigianale nato dal talento della Liuteria Jonica di Montegiordano, che unisce le sonorità del violino tradizionale a quelle più profonde della viola, aprendo nuove prospettive sonore per l’espressione musicale. Il Gran Duo Italiano è un’istituzione nel panorama musicale internazionale, insignito nel 2011 del Premio Mediterraneo per il prezioso contributo alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio artistico-musicale italiano. Con più di dieci anni di attività, il Duo ha rappresentato l’eccellenza musicale italiana nel mondo, esibendosi in sale prestigiose come la Carnegie Hall di New York, la Filarmonica di Kiev, il Gasteig di Monaco e molte altre in oltre 20 Paesi. Ha registrato in prima mondiale composizioni di grandi autori, fra cui Camillo Sivori, Mario Castelnuovo Tedesco e C. Saint-Saëns, ricevendo ampi consensi di pubblico e critica su canali internazionali e nelle principali riviste di settori come Musica, Amadeus e Diapason.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.