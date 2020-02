Sono in tre e di tre nazionalità diverse, una santermana, un israeliano e una georgiana ad essersi aggiudicati la vittoria al 9° concorso internazionale di canto lirico “Matera città dei Sassi” promosso questa sera da Lucania Arte Teatro all’auditorium Gervasio.

Sono Angelica Disanto, David Sumbadze, israeliano di Tel Aviv, che ha vissuto prima a Telavi, in Georgia per poi trasferirsi dal 2012 nella città francese di Boudeaux e Tsisana Giordadze, georgiana di Kutaisi.

La giuria presieduta dal celebre soprano Giovanna Casolla, ha ritenuto di non assegnare il primo premio e ha assegnato tre secondi premi. La cifra in palio per il primo premio, di 1500 euro, è stata unita a quella in palio per il secondo premio, pari a 750 euro. La somma complessiva di 2250 euro è stata quindi suddivisa tra i tre vincitori, ai quali è stato assegnato un premio di 750 euro. Pertanto non è stato assegnato alcun premio per il terzo posto.

Alla finale hanno partecipato 22 cantanti lirici, selezionati su 69 concorrenti, provenienti da Brasile, Corea, Georgia, Israele, Giappone, Armenia e Polonia: Angelo Caprara, Michele Cicala, Anna Cimmarrusti, Giuseppe De Ruvo, Caterina Dellaere, Valentina Dell’Aversana, Gianpiero Delle Grazie, Angelica Disanto, Goar Faradzian, Francesco Fortes, Tsisana Giordadze, Eriko Hashimoto, Natalia Hubner, Valentina Iannone, Bong Jung Kim, Carmela Lopez, Giulia Mazzola, Klizia Prestia, Emanuela Sgarlata, David Sumbadze, Giorgia Teodoro e Vincenzo Parziale.

L’autorevole giuria è stata composta dal soprano Giovanna Casolla, uno dei maggiori esponenti del teatro lirico italiano e mondiale e che ha cantato con Maria Callas, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras e tanti altri, Angelo Gabrielli, uno degli agenti più importanti nel panorama lirico mondiale, direttore di Stage Door Agency, direttore d’orchestra e grande esperto di voci e scopritori di talenti, Toni Gradsack, responsabile delle compagnie di canto del “Maggio musicale fiorentino” e già impegnato al Teatro alla Scala di Milano. Completano la giuria l’eccellente pianista Fulvio Maffia e il bass baritono materano Enzo Dimatteo, direttore artistico dell’evento musicale.

La serata, organizzata con il contributo della Regione Basilicata, è stata presentata dalla giornalista Concita De Luca.

Durante le fasi del concorso la giuria ha individuato le voci per la produzione dell’opera “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini che andrà in scena al teatro Guerrieri di Matera il 31 marzo 2020.

L’evento ha previsto anche l’esibizione dei giovani talenti del nostro territorio.

Le esecuzioni musicali dell’evento sono state affidate al pianista Giuseppe Greco, docente di Pianoforte principale al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia.

Il presidente del “Città dei Sassi Opera Festival”, Enzo Dimatteo, traccia il bilancio dell’evento: “Con la presenza in finale di 22 finalisti provenienti da sette nazioni di tutto il mondo, tutti di elevata qualità e professionalità e gli artisti presenti in giuria, il concorso internazionale di canto lirico “Matera città dei Sassi” si è confermato uno dei più prestigiosi a livello europeo. Con la scelta finale la giuria ha deciso di premiare la qualità delle esecuzioni vocali. Posso affermare con certezza che la città di Matera con questo evento si è inserita nel panorama lirico internazionale come fulcro e volano di eventi lirico-teatrali”.