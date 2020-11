Politica e arte di strada o ‘’street art’’ come si dice e scrive in inglese? A Firenze sta destando non poco interesse l’affresco, raffigurante Antonio Gramsci fondatore del Partito comunista italiano che l’artista ‘’Iorit’ sta realizzando all’Isolotto sulla parete di un condominio di alloggi popolari di via Canova 25. Cantiere avviato su una parete di 213 metri quadrati e con una traccia di partenza, via via ricoperta dall’affresco, che riporta frasi prese dai “Quaderni dal carcere’’ ‘Anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all’opera, ricominciando dall’inizio… La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere’ . Il progetto, curato da Teatro Puccini, è stato realizzato insieme a Comune di Firenze e Casa Spa, con l’apporto di Unicoop Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Publiacqua. Un bel connubio di arte sociale che, dopo, la realizzazione deve aprire a interventi di manutenzione periodica e a un itinerario che possa aprire alla rappresentazione di una iconografia tematica, che leghi figure di forte impatto politico, culturale alla storia dei luoghi. Qualcosa è stato realizzato nella Città dei Sassi, città d’arte come Firenze, e con una storia millenaria. L’esperienza dei graffiti sulle megafacciate degli alloggi popolari a Matera sono state eseguite -come riportato in precedenti servizi- e con successo in via Sallustio, via Leonardo Da Vinci e in luoghi di incontro come il mercato ortofrutticolo di via Marconi, in via Saragat al Parco di Macamarda, al PalaSassi, su alcune cabine Enel di piazza Matteotti e via Rosselli e prima ancora in viale Italia, via Annibale di Francia. Non sarebbe male riprendere il filo rosso dell’arte di strada.