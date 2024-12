Grafologia? Tutto un mondo in un tratto… Ce lo racconta Imma Vitulli

Tanta passione, competenza e non poche soddisfazioni per una professione, quella della grafologa, che porta attraverso la lettura di un tratto, in uno scritto, in una firma, ance anonimo quanto di autentico o falso c’è dietro una persona e magari in una storia, in una vicenda, che si intreccia con quella di altri dalle aule di giustizia alla vita di tutti i giorni o del passato. A parlarcene la grafologa materana, Immacolata ”Imma” Vitulli, che lavora per varie Procure nazionali e anche per privati come studi legali, in tante situazioni dove si vuol comprendere su una firma, uno scritto sono veri oppure se qualcuno vuol trarre in inganno. Si parte lettura attenta di uno scritto, con l’obiettivo di identificare attraverso uno scritto l’autore dello stesso. La mano di chi ha vergato una testimonianza o uno scritto anonimo.



”E’ un iter scientifico – afferma Imma Vitulli- come accade nella scena del crimine, con il rinvenimento del cadavere, applicando una procedura precisa che parte da elementi macroscopici per finire a quelli di dettaglio . Il processo è sempre quello rispettando un protocollo. Così davanti a uno scritto che devo analizzare in trattazione , prima verifico tutto l’aspetto generale, quindi la coesione del tratto, della formazione grafica, numerica , (dipende dalla tipologia) per poi arrivare agli elementi di identificazione, che sono unici e irripetibili. Cosa significa? Che aldilà di quelle che sono le differenze legate ad aspetti circostanziati (età, professione, postura nell’atto di scrittura) io identifico gli elementi che sono contrassegnanti, che costituiscono l’ossatura della scrittura. Sono il tratto, la qualità dello stesso ,la pressione che si imprime con la penna nel foglio di carta o altro materiale, gli elementi di coesione, attacco , i rapporti proporzionali all’interno delle lettere : una serie di elementi che devono confluire verso una direzione o di autenticità o di apocrifia” . Apocrifia. Una firma non autentica, falsa come accaduto per testamenti, lettere di addio alla vita o di giustificazione di un gesto, apposta da terzi che creano false prove per giustificare, per esempio un atto delittuoso o una truffa. Un classico di tante storie di cronaca finite o che si trascinano nelle aule giudiziarie. E qui l’aiuto di un grafologo, come Immacolata Vitulli, che lavora con i Tribunali di tutta Italia. Il suo lavoro non si limita all’esame di testi documentali, ma comprende anche l’analisi di scritti anonimi su opere murarie , per stalking, minacce , calunnie , su auto vetture, eseguite con vernici e similari. Pur in contesti e casi diversi nell’analisi è importante che il tratto sia personalizzato.

E qui la professionalità e la costanza della grafologa materana viene fuori in tutta la sua determinazione quando le è capitato di trovarsi ad analizzare uno scritto redatto a due mani… Roba da truffatori scafati, ricordando i tanti film di Totò per esempio.



” Sì- ci dice sorridendo, ricordando quella esperienza, Imma Vitulli. Ho lavorato per una Procura, nel caso di un testamento olografo nel quale erano interpolate, immesse frasi , vergate da altra mano rispetto a quella del ‘de cuius’ (per quanti non hanno studiato o non conosco il latino e cuius che indica una persona defunta, nella sua successione ereditaria ndr) con l’intento fraudolento di alterare il testo e portarlo a proprio vantaggio” . Una casistica che fa parte delle tante esperienze di lavoro condotte in varie Procure del BelPaese, Direzione distrettuale antimafia (Dda) compresa e che a volte l’hanno portata a misurarsi con la furbizia altrui, che sfiora la perfezione…e per certi versi desta un pizzico di ammirazione per quanto ‘tentato” di dimostrare. ” Ho imparato nel mio lavoro – afferma la grafologa materana- che i furbi ci sono , soprattutto quando mi è capitato di lavorare per le procure campane, come Napoli e Salerno, dove ho analizzato a casi di furbizia creativa, e in quei casi devo essere necessariamente più furba di loro. C’è stato un periodo con numerosi falsificatori del Napoletano che, per simulare il tratto della firma di un soggetto anziano, per falsificazione di firme contratti ecc, per simulare quel tremore senile da malattia invalidante come Alzheimer ecc avevano costruito- e lo abbiamo scoperto dopo con la Polizia giudiziaria -una specie di arto di legno che agganciavano alla mano scrivente , legato a un motorino o dispositivo simile che contribuiva a produrre quel tipo di tratto.Fantastico…Ma è stato un caso molto difficile che abbiamo risolto”.



Creatività che in un settore come l’Arte richiede altrettanto impegno. ” Tra i tanti casi ho analizzato il caso di un presunto quadro di Pablo Picasso- continua Immacolata Vitulli. C’era una indagine per verificare se veramente fosse autentico e io, naturalmente, la firma, quella tipologia che era in calce a quella opera pittorica e il quesito verteva anche sulla unicità di mano dei due tratti . Io ho detto la mia, confermando l’autenticità di quel tratto, poi toccherà all’esperto d’arte dire la sua sul quadro ” . E l’arte pittorica ha un valore non solo artistico ma anche di mercato. Valutazioni da addetti ai lavori , che faranno la fortuna di acquirenti e possessori di opere uniche.

” Ho analizzato anche il testamento olografo di 21 milioni di euro ,importante come quello dell’attore Alberto Sordi, per conto dello studio legale D’Urso di Roma e altri” .Il lavoro non manca e le soddisfazioni arrivano. Uno spunto, magari, per giovani che vogliano seguire le sue orme. Come si diventa grafologi? ” Innanzitutto- commenta Imma Vitulli- dico subito che la mia materia ha perso l’opportunità di una competenza universitaria, passata ora al settore privato. Io ho avuto la fortuna di frequentare l’Università di Urbino, Carlo Bo, dove è nata la grafologia italiana. E’ li ho avuto l’onore di frequentare le lezioni di docenti, esperti della materia. Per diventare grafologi occorre una grande capacità di analisi, di studio, abnegazione. Non ci si arricchisce. Ma è un lavoro che dà enormi soddisfazioni . Devi stare lì, ore ed oro, per seguire ad esempio il movimento di un puntino , perchè la scrittura è tutto un movimento . E poi la competenza è fondamentale perchè fai un ottimo lavoro per la Giustizia per le scelte che dovrà fare. La competenza si acquisisce negli anni, in diversi campi in Procure e con diversa Polizia giudiziarie”. Incarichi che portano ad analizzare anche tratti di scrittura in lingua straniera.

” Mi è capitato di farlo per Procure del Nord anche per firme di persone di lingua araba – precisa l’esperta. Noi ci limitiamo ad analizzare il tratto. Ma l’aspetto contenutistico ha un valore indiziario, qualora fossi chiamata ad analizzare lettere anonime o testamenti.Perchè in quel caso si analizzano non solo il tratto ma anche gli aspetti stilistici , la formattazione del testo , l’impaginazione, gli aspetti ortografici che sono tutti elementi che hanno incidenza su un quadro probatorio che ho fatto per conto di una Procura”. E a proposito di scritti anonimi anche il ”normografo” , uno strumento a lettere e numeri forati usato nel disegno tecnico per la scrittura rapida con caratteri uniformi, fa parte della casistica della cronaca . ” Molti anni fa mi è capitato con la Procura di Matera di analizzare un caso che, devo dire mette in difficoltà- afferma Imma Vitulli. Perchè quel tratto è spersonalizzato, perchè aldilà di alcuni elementi non si può esprimere un giudizio univoco perchè questo fa male alla Giustizia. Quindi per quanto possa avere individuato una mano non ho elementi validi . Chi scrive scritti anonimi lo fa di solito con la mano, impugnando una penna, una matita ecc. E’ di solito un ingenuo , che tende a scrivere di getto. Non si immagina che si possa avere un risvolto giudiziario . Sono casi spesso di stalking, amanti, tradimenti”. E qui è cronaca quotidiana…