Graffiata auto dell’assessore Michelangelo Ferrara nel parcheggio del municipio

Ieri mattina ignoti hanno danneggiato (graffiandola su tutta una fiancata) l’auto di proprietà dell’assessore Michelangelo Ferrara mentre era ferma nel parcheggio interno del municipio, in un’area riservata ma accessibile a tutti. Lo si apprende da una nota con cui il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, esprime a nome di tutta l’Amministrazione comunale, solidarietà e vicinanza all’assessore: “Un gesto vile che costituisce, a prescindere dalle intenzioni degli autori, un grave affronto all’istituzione ed all’assessore che la rappresenta. Per questo, mi auguro che le indagini avviate sul caso portino ad indentificare e punire l’autore, affinché azioni di inciviltà come questa non si ripetano più. Serve la coesione di tutti noi e la collaborazione con le forze dell’ordine, anche per salvaguardare la cultura della tolleranza e del dialogo, respingendo qualunque tentazione di trasformare la dialettica politica in atti violenti.” La storia recente, purtroppo, riporta tanti casi analoghi a Matera, sempre con il danneggiamento di auto e beni di amministratori comunali. “In una città civile e laboriosa –conclude Bennardi– non si possono accettare gesti di inciviltà e vandalismo come questo”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.