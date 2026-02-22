Governo di ignoranti o bugiardi? Fate voi…ma non si può prendere in giro il Paese. NO?

Scusate se la mettiamo così terra terra. Ma è necessario per far emergere in modo chiaro quello che è un vero e proprio imbroglio che viene consumato a danno degli italiani da parte di una classe di governo e del battage propagandistico che lo sostiene. Ci riferiamo alla sequenza di attacchi che -prendendo a pretesto una serie di sentenze e/o provvedimenti della magistratura- la Presidente del Consiglio ed altri esponenti del governo o partiti ad esso correlati hanno indirizzato ai giudici, mettendoli alla gogna in funzione propagandistica in vista del referendum costituzionale prossimo. Sorvolando sullo scarso senso delle istituzioni dimostrato da chi riveste non un ruolo di partito ma di governo che dovrebbe avere un contegno degno di tale funzione, la cosa che è intollerabile è che questi attacchi ad un altro potere costituzionale -con una virulenza al limite dell’eversivo- vengono effettuati basandosi sul falso. E spieghiamo perchè.

A Palermo il giudice civile condanna il Viminale a risarcire 90 mila euro alla SeaWatch per il sequestro illegittimo di una nave. E giù botte da orbi mediatiche a quel giudice che è stato accusato di voler far pagare agli italiani tutti quei soldi come se fosse un suo capriccio. Peccato che -come è loro dovere- i giudici si basano su fatti e atti precisi. Nello specifico è stato accertato che quel sequestro richiedeva la convalida da parte del Prefetto entro 10 giorni dal ricorso dell’Ong. Ma quel Prefetto che dipende dal Ministero dell’Interno, quindi dal governo, non l’ha fatto rendendolo nullo. Quindi, quei soldi si sborseranno per inerzia del governo non per colpa del giudice. A Roma il giudice civile ha condannato sempre il Ministero dell’Interno a risarcire 700 euro a un algerino con 23 condanne, 11 arresti e 2 espulsioni perché, anziché rimpatriarlo, fu trasferito dal Friuli a Brindisi; ma poi, senza dirglielo né notificargli alcun provvedimento, fu spedito in Albania, da dove non si può rimpatriare nessuno senza riportarlo in Italia. Di chi è la colpa di questo altro pasticcio di cui il giudice ha dovuto prendere atto e sentenziare di conseguenza in base alla legge? Il governo. Sempre a Roma il giudice civile ha condannato il Viminale a risarcire 21 milioni ai proprietari di un palazzo occupato dal 2004 e sequestrato nel 2018 che doveva sgomberare dal 2022, ma non l’ha mai fatto. Ancora: di chi è la colpa di questo esborso? Dei giudici o del ministero del governo che è incapace di fare il proprio mestiere violando continuamente le leggi nel suo agire? Questa è la verità dei fatti. Però, facendo finta che così non sia, si cerca di rifilare agli italiani oltre al danno anche la beffa di imbrogliarli. E allora il dubbio è: siamo in presenza di ignoranti o di bugiardi? Fate voi…..ma la gravità non cambia. Piuttosto, tenendo conto che questa operazione dozzinale viene effettuata per indurre gli elettori a votare SI nel prossimo referendum su una riforma che stravolge la Costituzione e (per loro stessa ammissione) non migliora la giustizia di un millimetro, c’è da preoccuparsi per tutta questa incompetenza e malafede che emerge. O NO?

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.