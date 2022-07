Google car a Matera per aggiornare la street map

Un gradito , e periodico ritorno, per un veicolo del noto motore di ricerca ”Google” per aggiornare,mettere a punto le utili mappe stradali digitali nell’abitato della Città dei Sassi. La presenza ha destato curiosità e del resto la precisione degli itinerari è fondamentale per fruire appieno delle opportunità di visita a Matera. Aggiornamenti in tempo reale. Connettetevi e orientatevi. Parcheggiate l’auto e poi visitate a piedi Matera. Benvenuti in tutte le lingue del pianeta-