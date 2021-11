Veder correre su e giù giovani calciatori e calciatrici su un moderno campo di calcio (evitiamo gli eufemismi a 11…Il gioco è nato con quel numero di giocatori) con genitori e amici aldilà della recinzione, è un bel segnale di pratica sportiva di base da incentivare. L’inaugurazione dell’impianto, riqualificato, della zona Paip 1 a ridosso di una sala ricevimenti e del deposito laboratorio delle Soprintendenze, riconcilia con l’idea di sport della sana competizione. C’è chi perde e chi vince, ma ci sta .



E per qualcuno scendere in campo, anche per pochi e minuti, è una maniera per fare squadra. Parole che abbiamo sentito, accanto a un calcio di inizio ufficiale, quello tirato dal sindaco Domenico Bennardi, e una benedizione,quella impartita da don Pino, l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, nella giornata inaugurale dell’impianto. Ce n’è voluta per giungere al taglio del nastro. Con il passaggio di due amministrazioni comunali, da quella di Raffaello De Ruggieri, era il 2018 e con l’accesso al Coni per il credito sportivo, a quella attuale di Domenico Bennardi , senza dimenticare il passaggio di consegne ideale dagli assessori allo sport Massimiliano Amenta all’attuale Giuseppe Sarli.



L’intervento di riqualificazione dell’ impianto, costato 790.000 euro, e affidato alla società sportiva Mateola, potrà essere utilizzato anche per partite in notturna perchè dotato di impianto di illuminazione. Campo sul quale si svolgeranno i tornei dilettantistici, amatoriali e quando ce ne sarà la possibilità, sul piano gestionale,anche per partite organizzate da privati. E magari a prezzi accessibili.

A proposito di partite, all’insegna della beneficenza o dell’amicizia, Don Pino ha lanciato una sfida che è quella di scendere in campo accanto al Sindaco. I ruoli? Immaginiamo l’ Arcivescovo in quello di Regista, per la visione lungimirante della vita e della comunità, davanti per segnare goal per la città il Sindaco che potrà contare (visto che erano presenti) su due consiglieri ‘benedetti” nel cognome come Antonio Materdomini e Gianfranco Losignore.



Non corriamo troppo con squadre e date. Serve fiato e per quello occorre allenarsi. Ne è convinto , per via della sedentarietà tra consolle di radio M20, computer e scooter, il collega di fede juventina (quest’anno va male per i colori bianconeri, nonostante la bistecca alla fiorentina cucinata all’ultimo minuto dalla mezz’ala colombiana Cuadrado) Michele Capolupo, che ha sorpreso tutti per una fiammante maglia dell’ Italia, donatagli da un amico ”mundial 1982”. Fosse per Michele avrebbe già fatto stampare manifesti e commissionato ( cercasi sponsor e magari dai banner del portale Sassilive) per la sfida cittadina. C’è tempo. Prendiamo fiato. Non c’è fretta. Nel frattempo facciamo divertire e giocare i giovani e attendiamo che, probabilmente in primavera, venga inaugurato al borgo La Martella lo stadio dedicato al compianto collega Renato Carpentieri. Matera nel pallone con tre campi di calcio, in attesa di Promozione…Tifosi pronti a festeggiare.